國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

發現女兒「被強拍裸照」勒索　猛爸私刑勒死19歲姪塞桶中焚燒

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲父親發現女兒遭勒索，私刑報復。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦發生一起命案，一名男子發現未成年女兒被19歲姪子拍攝裸照勒索，一氣之下動私刑把姪子勒死，還在另一名姪子的幫助下，把屍體塞進入桶中焚燒。

事件去年2月18日發生在阿格拉市(Agra)馬爾普拉區(Malpura)，警局副局長夏爾馬(Atul Sharma)表示，他們在當地發現一具被火燒焦、只剩下一半的屍體，後來透過DNA結果發現死者是19歲的拉凱許(Rakesh)。

警方調查發現，拉凱許的死亡與家族成員有關，15日逮捕叔叔德維拉姆(Deviram)。德維拉姆被捕後坦承，因為他發現女兒被拉凱許拍下裸照，還被勒索威脅，才會動了殺機。

案發當天，德維拉姆把拉凱許叫到他經營的商店中，在另一名姪子尼蒂亞(Nitya Kishore)的幫忙下把人勒殺，將屍體塞進一個藍色桶子，載到偏遠地方後放火滅屍。目前尼蒂亞仍在逃，案件正在進行調查。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

印度命案北方邦AgraMalpuraRakeshDeviram

