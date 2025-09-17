發現女兒「被強拍裸照」勒索　猛爸私刑勒死19歲姪塞桶中焚燒





▲父親發現女兒遭勒索，私刑報復。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦發生一起命案，一名男子發現未成年女兒被19歲姪子拍攝裸照勒索，一氣之下動私刑把姪子勒死，還在另一名姪子的幫助下，把屍體塞進入桶中焚燒。

事件去年2月18日發生在阿格拉市(Agra)馬爾普拉區(Malpura)，警局副局長夏爾馬(Atul Sharma)表示，他們在當地發現一具被火燒焦、只剩下一半的屍體，後來透過DNA結果發現死者是19歲的拉凱許(Rakesh)。

यूपी – आगरा में मामा देवीराम ने 20 वर्षीय भांजे राकेश की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश ड्रम में डालकर जला दी। राकेश ने अपने मामा की बेटी के नहाते हुए फोटो खींच लिए। वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। 20 फरवरी 2024 को पुलिस को जली हुई लाश मिली। अब DNA से लाश की पहचान होने पर आरोपी मामा… pic.twitter.com/eey7vxf6Xj — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) September 15, 2025

警方調查發現，拉凱許的死亡與家族成員有關，15日逮捕叔叔德維拉姆(Deviram)。德維拉姆被捕後坦承，因為他發現女兒被拉凱許拍下裸照，還被勒索威脅，才會動了殺機。

案發當天，德維拉姆把拉凱許叫到他經營的商店中，在另一名姪子尼蒂亞(Nitya Kishore)的幫忙下把人勒殺，將屍體塞進一個藍色桶子，載到偏遠地方後放火滅屍。目前尼蒂亞仍在逃，案件正在進行調查。

