不滿企業給川普政府送錢！中國突然封殺輝達AI晶片　2原因曝光

▲輝達執行長黃仁勳在法國巴黎科技盛會「VivaTech」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國政府近期要求字節跳動、阿里巴巴等科技巨擘停止採購輝達（Nvidia）為中國市場量身打造的RTX Pro 6000D 人工智慧（AI）晶片，並取消測試中的現有合約，顯示中國正加速半導體自主化，減少對美國技術依賴。對此，輝達執行長黃仁勳表達失望，並指出美中之間仍有更大問題待解。

綜合外媒報導，中國國家互聯網信息辦公室（CAC）下令停止採購輝達量身打造的AI晶片RTX Pro 6000D，現有測試和合約亦須終止。多家科技業高管指出，中國政府認為華為、阿里巴巴與百度等中國當地企業的技術已接近、甚至超越輝達，足以自行滿足AI晶片需求，因此不再依賴美國供應商。

分析人士認為，先前美國川普政府要求輝達上繳H20晶片15%收入，不僅讓中國不滿企業將錢上繳美國政府的行徑，也讓中國對美國技術依賴更為警惕。

RTX Pro 6000D是輝達針對企業AI推論與邊緣AI需求推出的伺服器GPU，降規版價格約人民幣5萬元（約新台幣21萬元），相較於高階H200或雲端資料中心GPU便宜許多，方便中小企業採用。然而，中國科技巨頭認為該晶片CP值偏低，加上CAC禁令，使需求迅速下降。

黃仁勳曾多次出訪中國，試圖向中國政府爭取放寬GPU銷售禁令，也希望中國企業減緩自研AI晶片速度。但他在英國倫敦記者會上表示，對於CAC禁令感到失望，強調如果一個國家希望輝達存在，才能為其市場服務。他同時指出，美中之間仍存在更大問題，需要耐心解決。

此事件凸顯美中科技與貿易緊張持續升溫。美國歷屆政府對中國獲取先進晶片實施限制，促使中國鼓勵國內公司使用本土產品。輝達此前為中國市場推出的H20晶片也曾遭指控內建「後門」，加上反壟斷調查，使得公司在中國布局困難重重。

面對挑戰，中國企業正積極發展本土AI晶片，以取代輝達產品。Jefferies分析師Edison Lee指出，中國科技業者資本支出快速增長，正追趕美國同行，顯示中國在AI晶片競賽中尋求自主供應鏈的決心。