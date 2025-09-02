嘉藥USR團隊赴日交流　探索高齡飲食與照護新契機

▲嘉藥USR團隊赴大阪世界博覽會健康照護館，體驗AI智慧「自動洗澡機」，探索長照新科技。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學「攜手阿蓮：傳承共榮 × 永續城鄉」USR計畫團隊，近期赴日本香川縣與大阪進行「台日飲食照護新未來」國際交流。

此行由計畫協同主持人、食品科技系副教授陳佳慧及餐旅管理系助理教授林美芳領隊，並與合作廠商長安食品負責人陳興隆、帆船食品廠顧問範晉嘉及5位食品系同學同行，藉由專業研討與實地體驗，深入探索高齡社會下的飲食照護創新與永續發展方向。

大阪世界博覽會健康照護館內的「自動洗澡機」成為團隊焦點，外型宛如戰機駕駛艙，僅需15分鐘便能完成智慧洗浴，並以AI即時監測心跳與情緒，兼顧舒適與安全。此技術不僅可減輕照護人員體力負擔，也降低長者移位與跌倒風險，對邁入超高齡社會的台灣與日本都是福音。

團隊更於「Tetsutaro Umeda Nakazakicho」餐廳體驗高齡友善「柔軟餐」，從粥品、去骨魚肉到雞肉泥均細心設計，讓咀嚼困難長者能安心共餐，重拾社交喜悅。學生黃珮瑄分享，在保留營養與減輕負擔前提下，適度調味或許更符合台灣長者口味。此外，團隊還親手體驗香川讚岐烏龍麵的傳統製作工法，邊踩麵團邊感受在地飲食文化的獨特魅力。

嘉藥USR研發長陳師瑩表示，計畫核心為「人才培育」與「在地鏈結」，此次跨國交流正是將學術專業帶入真實社會場域的實踐案例，不僅拓展學生國際視野，也培養解決問題的能力，為未來職涯競爭力加分。