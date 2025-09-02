　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉藥USR團隊赴日交流　探索高齡飲食與照護新契機

▲嘉藥USR團隊赴大阪世界博覽會健康照護館，體驗AI智慧「自動洗澡機」，探索長照新科技。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥USR團隊赴大阪世界博覽會健康照護館，體驗AI智慧「自動洗澡機」，探索長照新科技。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學「攜手阿蓮：傳承共榮 × 永續城鄉」USR計畫團隊，近期赴日本香川縣與大阪進行「台日飲食照護新未來」國際交流。

此行由計畫協同主持人、食品科技系副教授陳佳慧及餐旅管理系助理教授林美芳領隊，並與合作廠商長安食品負責人陳興隆、帆船食品廠顧問範晉嘉及5位食品系同學同行，藉由專業研討與實地體驗，深入探索高齡社會下的飲食照護創新與永續發展方向。

▲嘉藥USR團隊赴大阪世界博覽會健康照護館，體驗AI智慧「自動洗澡機」，探索長照新科技。（記者林東良翻攝，下同）

大阪世界博覽會健康照護館內的「自動洗澡機」成為團隊焦點，外型宛如戰機駕駛艙，僅需15分鐘便能完成智慧洗浴，並以AI即時監測心跳與情緒，兼顧舒適與安全。此技術不僅可減輕照護人員體力負擔，也降低長者移位與跌倒風險，對邁入超高齡社會的台灣與日本都是福音。

▲嘉藥USR團隊赴大阪世界博覽會健康照護館，體驗AI智慧「自動洗澡機」，探索長照新科技。（記者林東良翻攝，下同）

團隊更於「Tetsutaro Umeda Nakazakicho」餐廳體驗高齡友善「柔軟餐」，從粥品、去骨魚肉到雞肉泥均細心設計，讓咀嚼困難長者能安心共餐，重拾社交喜悅。學生黃珮瑄分享，在保留營養與減輕負擔前提下，適度調味或許更符合台灣長者口味。此外，團隊還親手體驗香川讚岐烏龍麵的傳統製作工法，邊踩麵團邊感受在地飲食文化的獨特魅力。

▲嘉藥USR團隊赴大阪世界博覽會健康照護館，體驗AI智慧「自動洗澡機」，探索長照新科技。（記者林東良翻攝，下同）

嘉藥USR研發長陳師瑩表示，計畫核心為「人才培育」與「在地鏈結」，此次跨國交流正是將學術專業帶入真實社會場域的實踐案例，不僅拓展學生國際視野，也培養解決問題的能力，為未來職涯競爭力加分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南京東路嚴重車禍！1人無呼吸心跳　駕駛坐地抱頭
快訊／PCB概念股3妖遇殺盤！雙雙跌停
快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密
台南蛇窟太驚人！　連抓12條蛇
坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證...阿伯尷尬了
到職日即離職日！67歲女苦讀10年考上公務員
開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單
警幫同仁銷國道罰單　刪除超速照片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

台灣海底電纜頻遭破壞　李宗霖憂國安漏洞：需引進Starlink補韌性

黃偉哲主持民治市政中心中元普渡　祈求市民平安、市政順利

嘉藥USR團隊赴日交流　探索高齡飲食與照護新契機

全國志願服務聯繫會報台南登場　160名志工精英齊聚研討

元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部7縣市打擊噪音車　抓214車開罰！國庫進帳69萬

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

台灣海底電纜頻遭破壞　李宗霖憂國安漏洞：需引進Starlink補韌性

黃偉哲主持民治市政中心中元普渡　祈求市民平安、市政順利

嘉藥USR團隊赴日交流　探索高齡飲食與照護新契機

全國志願服務聯繫會報台南登場　160名志工精英齊聚研討

元智大學「新生啟航」迎新週登場　展現校園文化

桃捷直達車座椅全面升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

桃園聯手北部7縣市打擊噪音車　抓214車開罰！國庫進帳69萬

跨海訪問／緊急救火演《暴君》　李彩玟片場命令前輩：心裡不好受

太極劍＋戰鼓超吸睛　台南市友善校園週聚焦「調和制度」上路

男酒駕誤認後車閃燈！持棍攔人被逮拒酒測　車上搜出K他命

中共「93閱兵」的政治意涵　挑戰與機遇並存的時代

快訊／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無呼吸心跳　駕駛坐路邊抱頭

《與狼共舞》踢鳥離世！葛拉罕葛林長期為病所苦　享壽73歲

小果番茄陸續定植　高雄區農改場籲農友留意病蟲害防治

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

快訊／「發現資料複印異常」　中科院證實疑內部員工外流營業機密

巨人打線力挺鄧愷威！　連續15場開轟2001年後首見

71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命　他喊：視力不好

地方熱門新聞

桃園聯手北部七縣市　強勢打擊噪音車　

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

桃捷直達車座椅升級　推出「dtto friends」主題車廂

桃園引進「城際型電巴」　2030年公車全面電動化

元智大學迎新週登場　內容多元展現校園文化

領角鴞誤闖民宅站供桌　呆萌模樣像絨毛玩偶

腸病毒好發　桃園籲落實洗手五步驟

黃偉哲攜「夜奇鴨」快閃台南大東夜市發50元夜市券掀搶拍熱潮

小稅猴「雲端發票e起pay」送禮券

埔里停車「吃紅單」將改劃黃線限臨停

新北公廁告示牌換新裝　全民當評鑑官

高雄經營80年米糕城暫停營業！原因曝光

黃偉哲主持民治市政中心中元普渡祈求市民平安、市政順利

嘉藥USR團隊赴日交流探索高齡飲食與照護新契機

更多熱門

相關新聞

屏東美和科大護理系跨海赴日　擴展國際視野

屏東美和科大護理系跨海赴日　擴展國際視野

和科技大學護理系114年再度榮獲教育部「學海築夢計畫」補助，師生13人赴日本北海道，展開為期一個月的長期照顧與高齡福祉實習。學生分別於北海道アイケア集團的小規模多機能介護、高齡住宅及團體家屋等場域進行專業實作，並參訪醫院、福祉機構及智慧醫療中心，深入了解日本介護制度與公私協力模式。此次交流不僅提升專業技能，也拓展國際視野，強化台日產學合作情誼。

18歲→22歲！烏克蘭男性禁出境年齡擬上調

18歲→22歲！烏克蘭男性禁出境年齡擬上調

茨城町商工會交流視察團訪潮州　搭建日台友誼

茨城町商工會交流視察團訪潮州　搭建日台友誼

香氛新秀躍上科工殿堂！嘉藥粧品系師生作品展出流沙香水

香氛新秀躍上科工殿堂！嘉藥粧品系師生作品展出流沙香水

赴日血拚注意！3類家電常「卡關」

赴日血拚注意！3類家電常「卡關」

關鍵字：

嘉藥USR團隊赴日交流

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

貪得無厭！　川普想逼台積電分潤

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面