社會 社會焦點 保障人權

診所院長擁抱女藥師「下半身緊貼+揉臀」　一審無罪二審判5月

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女藥師被診所的院長牽手擁抱還揉捏臀部，10幾天後憤而離職。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市某耳鼻喉科診所陳姓院長，月收入高達30萬元，但已經離婚，小孩也都已經高中大學。但他看上診所內的女藥師，藉口散步將女藥師帶到某體育場內，要求女藥師當他女友。女藥師表明自己是女同志，不願意交往，但陳男仍藉機牽手、擁抱，還兩度揉捏女藥師的臀部。一審判決陳男無罪，案經上訴，高等法院二審改認定陳男有罪，判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，陳男自2022年6月起，經面試後聘雇女藥師在診所工作，對女藥師有管理、監督之權。不過陳男已經離婚，孩子也都長大，面對女藥師竟然日久生情，想要更進一步。案發於2023年4月間，晚間陳男邀請女藥師一同晚餐，吃完晚餐後，陳男藉口要開車在附近繞繞，想要跟女藥師聊聊，只要5分鐘就好。女藥師沒有多想，隨口答應。

車子開到附近的體育場公園，2人下車散步，陳男突然詢問女藥師，要不要當他的小女友？女藥師擔心事情失控，趕緊據實以告，說自己只喜歡女生，且曾經交往過3任女友，不想跟男生交往。但陳男卻笑笑地主動牽起女藥師的手，女藥師雖然說不可以牽，但陳男假裝沒聽見，繼續牽著。

過了沒多久，陳男又詢問說可不可以抱一下？女藥師擔心拒絕後會遭受到男方的強烈對待，腦子裡還出現被拖到草叢強暴的畫面，再加上想說陳男只會抱一下下，所以女藥師回說好。沒想到陳男擁抱沒幾秒，手就不安分的伸到女藥師臀部揉捏，女藥師說陳男「是出力很噁心的揉」。女藥師還指稱，陳男後續「把頭靠在我的肩頸，很深的吸氣，上下半身都緊貼著我，我有感覺他下體貼到我的身體」。抱了大約5分鐘後，2人又繼續散步，但沒多久，陳男又抱了第二次，一樣緊貼頸部、揉捏臀部。

2人結束散步後，陳男開車載女藥師返家。女藥師隨即打電話給友人哭訴，之後提告，女藥師也向「新北市性騷擾防治委員會」申訴職場性騷擾事件，新北市性騷擾防治委員會最後也認為性騷擾事件成立。另外檢警偵辦後，也依照「利用權勢猥褻罪」對陳男提起公訴。

一審新北地院審理後，判決陳男無罪。案件上訴第二審，高等法院審理期間，陳男否認犯罪，僅承認當晚確實有詢問女藥師是否要交往，並有牽手，但否認擁抱、緊貼頸部、揉捏臀部的行為。陳男還說，女藥師在事發後10幾天突然離職，之後他就收到存證信函，是女藥師要以本案跟他勒索40萬元，這一切都不是事實。

但高院調查相關證人的供詞，並比對女藥師的供述，最後改認定陳男確實對女藥師猥褻。考量他否認犯罪，事後也未與女藥師和解，高院二審改將陳男判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

09/02 全台詐欺最新數據

