大國如何和平共處？台灣問題列關鍵　中美專家：管理分歧避免衝突

第十二屆香山論壇今（17日）在北京登場，美國前國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）與復旦大學國際問題研究院院長吳心伯對「和平共處」的定義與實現方式提出見解，強調理性管理分歧、避免衝突升級是核心原則。尤其在「台灣問題」上，吳心伯指出，如果美國能夠在言行上支持中國的和平統一，做到言行一至，將對兩國實現穩定的和平共處帶來極大助益。施燦德僅強調，必須找到其他途徑避免問題升級為危機，回答也十分巧妙避開聚焦「台灣問題」。

一年一度的北京香山論壇於9月17日至19日在北京國際會議中心舉行，本屆論壇主題為「共護國際秩序，共促和平發展」。論壇安排了4場全體會議、8場平行分組會議，並包括高端對話、中外名家對話、中外青年軍官學者研討會等活動。

美國國防分析研究所研究員、美國前國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）與復旦大學國際問題研究院院長吳心伯上午出席「香山視界高端對話—大國正確相處之道」，針對中美關係中的敏感議題，兩位專家對「和平共處」的定義與實現方式提出見解，強調理性管理分歧、避免衝突升級是核心原則。

吳心伯指出，美國一直宣傳與其他國家和平共處，並努力塑造對華政策，期望建立建設性關係。中方在面對美國挑戰時，應展現堅定立場，「如果美國挑戰中國，中國應對此有所反制，確保自身利益不受損害。」

他談到技術與經濟領域的競爭，認為中國應努力突破美方設限，確保任何遏制政策失效，並指出美國的國家安全理念典型呈現現實主義，重視權力分配與國家利益，今年的關稅戰便是典型例子，說明政策如何影響美中關係。

對於大國（中美）和平共處的實踐？吳心伯強調，中方需主動影響雙邊關係，但不應寄望美國「對中國好」或對其屈服，而是透過努力與談判推動合作。他認為，雙方應認識問題可能帶來的後果，避免將分歧視為危機，尤其在南海或其他敏感地區，應將議題管理得當，避免升級為衝突。

施燦德則補充，「和平共處指的是雙方應了解可能的後果，如果某些事件演變為危機，會帶來什麼影響。」他表示，必須更好理解利益與運作機制，不要過度反應，遇到危機時，要認識到雙方利益差異，管理分歧而非將其視為危機，防止事件演變為衝突或軍事危機。

談及涉台、南海問題這些中美角力的潛在危機，施燦德十分巧妙避開聚焦台灣，而是用其他地區表表述。他指出，「不管是南海還是其他地區的具體問題，都是美中希望建設和平共處模式的領域，希望這些議題不成為核心，而是能擱置，找到其他途徑避免問題升級為危機，必須明確強調，現在談論的並不是冷戰時期的和平共處。」

談及台灣問題，吳心伯指出，和平共處的核心議題之一是「台灣問題」。他認為，「台灣問題」是中美關係中最關鍵的議題，雙方能否真正實現和平共處，取決於中國在台灣問題上的立場是否明確，以及美國是否以和平方式處理相關事務。

他強調，如果美國能夠在言行上支持中國的和平統一，做到立場一致、行動協調，將對兩國實現穩定的和平共處帶來極大助益。

吳心伯進一步指出，與冷戰時期相比，當前世界格局已大不相同，過去用來描述大國關係的詞彙和機制已不足以完全適用。他強調，面對現實的特殊情況，中美雙方應以理性方式處理台灣問題，避免將敏感議題演變為衝突或危機，這才是和平共處的真正意義。

吳心伯強調，川普說不願意跟中國陷入衝突，但可能唯一情況就是，兩國有可能會陷入戰爭的關於「台灣問題」。

他進一步說，如果他今年年底訪華，如果川普公開說「我們支持中國和平統一」，同時相應調整美國對台灣的政策，這將是非常大的突破，就像是1979年尼克森訪華，歷史意義重大。

「我覺得這是一個非常重要的歷史際遇，讓川普證明，他完全可以把與中國的關係處理好，可以讓他更容易獲得諾貝爾和平獎，這是一個非常好的機會。」吳伯心說。

