　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大國如何和平共處？台灣問題列關鍵　中美專家：管理分歧避免衝突

▲▼ 2025、香山論壇12屆、吳心伯、施燦德 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 美國前國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）與復旦大學國際問題研究院院長吳心伯出席「香山視界高端對話—大國正確相處之道」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆香山論壇今（17日）在北京登場，美國前國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）與復旦大學國際問題研究院院長吳心伯對「和平共處」的定義與實現方式提出見解，強調理性管理分歧、避免衝突升級是核心原則。尤其在「台灣問題」上，吳心伯指出，如果美國能夠在言行上支持中國的和平統一，做到言行一至，將對兩國實現穩定的和平共處帶來極大助益。施燦德僅強調，必須找到其他途徑避免問題升級為危機，回答也十分巧妙避開聚焦「台灣問題」。

一年一度的北京香山論壇於9月17日至19日在北京國際會議中心舉行，本屆論壇主題為「共護國際秩序，共促和平發展」。論壇安排了4場全體會議、8場平行分組會議，並包括高端對話、中外名家對話、中外青年軍官學者研討會等活動。

美國國防分析研究所研究員、美國前國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）與復旦大學國際問題研究院院長吳心伯上午出席「香山視界高端對話—大國正確相處之道」，針對中美關係中的敏感議題，兩位專家對「和平共處」的定義與實現方式提出見解，強調理性管理分歧、避免衝突升級是核心原則。

▲▼ 2025、香山論壇12屆、吳心伯、施燦德 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 復旦大學國際問題研究院院長吳心伯。（圖／記者任以芳攝）

吳心伯指出，美國一直宣傳與其他國家和平共處，並努力塑造對華政策，期望建立建設性關係。中方在面對美國挑戰時，應展現堅定立場，「如果美國挑戰中國，中國應對此有所反制，確保自身利益不受損害。」

他談到技術與經濟領域的競爭，認為中國應努力突破美方設限，確保任何遏制政策失效，並指出美國的國家安全理念典型呈現現實主義，重視權力分配與國家利益，今年的關稅戰便是典型例子，說明政策如何影響美中關係。

美國前國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）與復旦大學國際問題研究院院長吳心伯上午出席「香山視界高端對話—大國正確相處之道」

對於大國（中美）和平共處的實踐？吳心伯強調，中方需主動影響雙邊關係，但不應寄望美國「對中國好」或對其屈服，而是透過努力與談判推動合作。他認為，雙方應認識問題可能帶來的後果，避免將分歧視為危機，尤其在南海或其他敏感地區，應將議題管理得當，避免升級為衝突。

▲▼ 第十二屆香山論壇、何雷、施燦德、吳心伯、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 美國前國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）。（圖／記者任以芳攝）

施燦德則補充，「和平共處指的是雙方應了解可能的後果，如果某些事件演變為危機，會帶來什麼影響。」他表示，必須更好理解利益與運作機制，不要過度反應，遇到危機時，要認識到雙方利益差異，管理分歧而非將其視為危機，防止事件演變為衝突或軍事危機。

談及涉台、南海問題這些中美角力的潛在危機，施燦德十分巧妙避開聚焦台灣，而是用其他地區表表述。他指出，「不管是南海還是其他地區的具體問題，都是美中希望建設和平共處模式的領域，希望這些議題不成為核心，而是能擱置，找到其他途徑避免問題升級為危機，必須明確強調，現在談論的並不是冷戰時期的和平共處。」

談及台灣問題，吳心伯指出，和平共處的核心議題之一是「台灣問題」。他認為，「台灣問題」是中美關係中最關鍵的議題，雙方能否真正實現和平共處，取決於中國在台灣問題上的立場是否明確，以及美國是否以和平方式處理相關事務。

他強調，如果美國能夠在言行上支持中國的和平統一，做到立場一致、行動協調，將對兩國實現穩定的和平共處帶來極大助益。

吳心伯進一步指出，與冷戰時期相比，當前世界格局已大不相同，過去用來描述大國關係的詞彙和機制已不足以完全適用。他強調，面對現實的特殊情況，中美雙方應以理性方式處理台灣問題，避免將敏感議題演變為衝突或危機，這才是和平共處的真正意義。

吳心伯強調，川普說不願意跟中國陷入衝突，但可能唯一情況就是，兩國有可能會陷入戰爭的關於「台灣問題」。

他進一步說，如果他今年年底訪華，如果川普公開說「我們支持中國和平統一」，同時相應調整美國對台灣的政策，這將是非常大的突破，就像是1979年尼克森訪華，歷史意義重大。

「我覺得這是一個非常重要的歷史際遇，讓川普證明，他完全可以把與中國的關係處理好，可以讓他更容易獲得諾貝爾和平獎，這是一個非常好的機會。」吳伯心說。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐國勇翻蔣介石手稿嗆蔣萬安：跟你曾祖父爭論！看他怎對付台灣人
快訊／女大生家屬悲痛招魂　一次聖筊
誤發停班課！北市指中央系統出包　人總駁：已明確標示「測試」
快訊／修車廠爆炸！　35歲女死亡
快訊／新北29歲女「14F墜樓」！墜撞雲梯車再落地　爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

美派武官出席香山論壇　陸學者酸小心眼：不情願依舊要打交道

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

大國如何和平共處？台灣問題列關鍵　中美專家：管理分歧避免衝突

汪汪隊限定！　陸廠商賣整人「呂洞賓月餅」咬一口就中計

陸央企利潤總額五年內年增速8.3％　資產總額破90兆人民幣

2027台海爆發危機？　美前國防官員稱「無時間表」當時情勢是關鍵

TikTok爭議有解？　陸官媒：將依法審批技術出口、智慧財產權

美前國防部官員談「台灣地位未定論」　重申美對中政策從未變過

外媒傳中國測試首款DUV光刻機　陸科技股暴漲...百度15％漲幅年內最高

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

美派武官出席香山論壇　陸學者酸小心眼：不情願依舊要打交道

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

大國如何和平共處？台灣問題列關鍵　中美專家：管理分歧避免衝突

汪汪隊限定！　陸廠商賣整人「呂洞賓月餅」咬一口就中計

陸央企利潤總額五年內年增速8.3％　資產總額破90兆人民幣

2027台海爆發危機？　美前國防官員稱「無時間表」當時情勢是關鍵

TikTok爭議有解？　陸官媒：將依法審批技術出口、智慧財產權

美前國防部官員談「台灣地位未定論」　重申美對中政策從未變過

外媒傳中國測試首款DUV光刻機　陸科技股暴漲...百度15％漲幅年內最高

找最優秀人才！賴清德：除少數個案　應農曆年前完成縣市長提名

林岱樺：民心重要還是數字重要？　綠支持度下滑必須說真話做實事

開箱直擊／連Jennie都愛用！推聯名松菸快閃「本人親簽」運來台灣

本村炸雞「4款韓式料理」首賣　有粉玫瑰拉麵、黑嚕炸醬麵

台北101國慶煙火500架無人機登場　長4分鐘「規格擴大至全棟」

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

金融股2檔現增申購今起跑！每人5張　價差小考驗市場熱度

余祥銓1歲女兒手指遭門夾傷！　「指甲發紫流血」傷照曝光他心碎

朋友1句話催生靈感！男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

少年31刀殺18歲女友「沒砍臉非情殺」高大成：應判死刑！

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　奔超商摀頸求援：喉嚨一直滴血

大陸熱門新聞

情侶住飯店「嘿咻遭偷拍」　竟收陌生訊息勒索：真的好騷

無糖飲料當水喝！67歲女患糖尿病酮症

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭釘在駕駛座

不需要輝達了？　阿里新AI晶片重要參數「與H20相當」

陸配亞亞感傷遭不公對待「深信」家會團聚

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包 男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

3歲娃展現書法功　網驚：拿到蘇軾秘笈嗎

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文就漲粉20萬！

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包 釣出官方回應：Just do it！

中美「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商邊調整邊生存

美前國防部官員重申：美對中政策從未變過

更多熱門

相關新聞

2027台海爆發危機？　美前國防部官員這樣分析

2027台海爆發危機？　美前國防部官員這樣分析

第十二屆香山論壇今（17日）在北京登場，「台海問題」成為外界注目焦點，尤其西方部分智庫與媒體頻頻預測大陸可能在2027年前後對台動武，並強調美國持續打出「台灣牌」，加劇台海緊張。美國國防分析研究所研究員、美國前國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）接受台媒訪問，他對此持不同看法。施直言，「我不認同2027年這個時間點的重要性，外界不必過度擔心。」兩岸局勢的發展關鍵並非預設的時間表，要看「當時」的情勢。

美前國防部官員重申：美對中政策從未變過

美前國防部官員重申：美對中政策從未變過

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

中美防長「首次」通話　董軍：以武助獨將挫敗

中美防長「首次」通話　董軍：以武助獨將挫敗

陸抗戰紀念活動記者會 馬朝旭提外部勢力：妄圖搞以台制華是在玩火

陸抗戰紀念活動記者會 馬朝旭提外部勢力：妄圖搞以台制華是在玩火

關鍵字：

第十二屆香山論壇施燦德台灣問題吳心伯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面