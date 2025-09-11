　
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　涉及中方利益籲美方謹言慎行

▲▼ 王毅、盧比歐首次會晤、東盟外長會 2025.7.11吉隆坡 。（圖／路透社）

▲ 王毅與盧比歐七月東盟外長會議「首次」會晤，時隔2個月兩人10日再次通話 。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

陸媒《新華社》報導昨9月10日深夜釋出消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通電話。針對中美關係，王毅指出要堅持落實兩國元首共識「不打折扣」，中方也明確反對美方近來消極言行已干涉中方內政，不利中美關係，並且強調「台灣等涉及中方核心利益的問題上，美方務必謹言慎行。」

王毅表示，中美這兩艘巨輪要共同前行，不偏航、不失速，就必須堅持兩國元首的戰略引領不動搖，堅持落實兩國元首重要共識不打折扣。「美方近來採取的消極言行，損害了中方正當權益，干涉了中國內政，不利於中美關係的改善與發展，中方明確反對。」

王毅強調，「尤其在台灣等涉及中方核心利益的問題上，美方務必謹言慎行。」中美曾在二戰期間為戰勝軍國主義和法西斯並肩戰鬥，也應在新時期為世界的和平與繁榮開展合作，應對各種全球挑戰，承擔大國應盡責任。

王毅指出，雙方認為，此次通話及時、必要，也富有成效，強調要進一步發揮元首外交對中美關係的戰略引領作用，妥善管控分歧，探討務實合作，推動中美關係穩定發展。

美國方面，國務院副發言人皮戈特先聲明，證實兩人通話，盧比歐強調在一系列雙邊問題上保持開放和建設性溝通的重要性。作為吉隆坡會談的延續，雙方討論其他全球和地區議題。兩人本次通話是延續今年7月在馬來西亞吉隆坡東盟外長會談後續。

▲▼ 董軍、美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth） 。（圖／路透社）

▲陸防長董軍與美防長赫格塞斯9日「首次」通話。（圖／路透社）

另外，大陸國防部長董軍9日晚應約同美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）視訊通話，這也是川普第二任期、赫格塞斯上任以來，中美防長「首次」通話。雙方除了觸及南海問題、兩軍關係發展，董軍特地提到台灣問題，強調「任何『以武助獨』『以台制華』圖謀和干涉都將被挫敗。」

董軍與赫格塞斯順利通話，也是川普總統第二任期以來，中美「首次」高層軍事交流。另外，下周即將登場北京香山論壇，美方也在考量要派出哪種層級官員出席，預料中美防長本次通話後，美方有望公布可能出席名單人選。

中美外交、國防高層近期密集互動溝通，內容都特別談及「台灣問題」，提醒美方紅線底線，並且要求務實看待中美關係，積極落實兩國元首共識，外界分析都是為未來可能舉行的中美元首峰會鋪路。

09/09 全台詐欺最新數據

