大陸 大陸焦點 特派現場

2027台海爆發危機？　美前國防部官員不認同：陸動武取決當時情勢

▲▼ 第十二屆香山論壇、何雷、施燦德、吳心伯、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲施燦德不認同台海爆發危機有時刻表，大陸若真動武「當時」情勢是重要關鍵 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆香山論壇今（17日）在北京登場，「台海問題」成為外界注目焦點，尤其西方部分智庫與媒體頻頻預測大陸可能在2027年前後對台動武，並強調美國持續打出「台灣牌」，加劇台海緊張。美國國防分析研究所研究員、美國前國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）接受台媒訪問，他對此持不同看法。施直言，「我不認同2027年這個時間點的重要性，外界不必過度擔心。」兩岸局勢的發展關鍵並非預設的時間表，要看「當時」的情勢。

第十二屆香山論壇9月17日到19日在北京舉行會議，已經連續三年「台灣問題」「台海局勢」越來越受到外界關注，咦尤其部分西方智庫與媒體根據大陸軍事現代化進程及台海戰略態勢，推測大陸可能在2027年前後對台採取軍事行動，引發國際關注。

《東森新媒體ETToday》也向美國國防分析研究所研究員、美國前國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia），提出問題，「你怎麼看台海問題的正確關係？西方智庫與西方媒體都預測2027年大陸會攻打台灣，美國也一直打出『台灣牌』，讓兩岸不安。你同意嗎？」

施燦德首先強調，「不！我不同意。」不認為2027年這個時間點，不像其他人說的這麼重要，即使太多人關注討論這件事，我不認同這項說法。

施燦德接著強調，兩岸局勢以及大陸是否會對台採取武力行動，取決於具體情況與環境，而不是單純的年份推算。這個問題不需要過度焦慮，無論是明天還是未來20至30年，都應理性看待。

他進一步分析，美國與大陸最終仍會尋求更好的方式來處理分歧。與其沉溺於挑釁性議題，兩國更應設法「淡化可能引發衝突的問題」，並在務實合作中逐步推動關係改善。

09/16 全台詐欺最新數據

544 2 5515 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

