陸抗戰紀念活動記者會　馬朝旭提外部勢力：妄圖搞以台制華是在玩火

記者魏有德／綜合報導

大陸為紀念二戰及對日抗戰結束80週年，除在天安門廣場舉行閱兵外，還舉辦多場相關大國外交活動。相關活動進行前的第二場中外記者說明會今（29）日在北京舉行，由大陸外交部副部長馬朝旭出席並回應相關問題。其中，兩岸及印太地區地緣政治的相關議題，也在本場記者會上被全球媒體關切。

馬朝旭表示，戰後80年世界保持了總體和平，但當今世界並不太平，地區熱點和局部衝突頻發，傳統和非傳統安全威脅交織疊加，國際安全形勢日趨嚴峻複雜，「新中國成立以來，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔別國一寸土地。中國是世界上唯一將堅持走和平發展道路寫進憲法的國家，是核大國中唯一承諾不首先使用核武器的國家。」

馬朝旭提到，我們願同美國相互尊重、和平共處、合作共贏，同時堅定維護中國的國家主權、安全和發展利益，「對中國搞施壓、脅迫行不通、辦不到。」

馬朝旭指出，想要遏制中國的發展壯大、阻礙中華民族的偉大復興，注定以失敗收場，「我們願同美方相向而行，落實好兩國元首的重要共識，保持溝通，管控分歧，拓展合作，繼續探尋新時期兩個大國正確相處之道。」

在回應台海問題上，馬朝旭表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，解決台灣問題、實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，維護國家主權、安全和發展利益是中國外交的神聖使命，「當前，國際社會堅持一個中國的格局更加鞏固，中國人民反對台獨分裂活動、爭取完全國家統一的正義事業得到國際社會的廣泛理解和支持。」

馬朝旭強調，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，少數外部勢力妄圖搞以台制華是在玩火，而玩火者必自焚，中國終將統一也必將統一的大勢不可阻擋。」