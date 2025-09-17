　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美前國防部官員談「台灣地位未定論」　重申美對中政策從未變過

▲▼ 第十二屆香山論壇、何雷、施燦德、吳心伯、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲美國前國防部副助理部長施燦德再次參加2025年第十二屆香山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆香山論壇今（17日）在北京登場，談及美國在台協會（AIT）、美國國務院相繼表態支持「台灣地位未定論」，美國前國防部副助理部長施燦德僅指出，美國對中國的政策從未改變，並且舉出《中美三個聯合公報》、「六項保證」，以及《台灣關係法》這些基礎上，數十年來從未變過。

第十二屆北京香山論壇（簡稱香山論壇）將於9月17日至19日在北京國際會議中心舉行。本屆論壇的主題是「共護國際秩序，共促和平發展」。論壇將舉行4場全體會議、8場平行分組會議，還將舉辦高端對話、中外名家對話、中外青年軍官學者研討會等活動。

香山論壇舉行之前，美國在台協會（AIT）、美國國務院相繼表態支持「台灣地位未定論」。其中，AIT重申台灣最終政治地位尚未確定，指出包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》等二戰文件均未決定台灣最終政治地位，指稱大陸刻意曲解二戰時期文件，只是藉此理由支持大陸威脅台灣，北京主導的論述完全是虛假不實。

「台灣地位未定論」也在香山論壇成為注目焦點，美國國防分析研究所研究員、美國前國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）上午出席「香山視界高端對話-大國正確相處之道」，與復旦大學國際問題研究院院長吳心伯對談，全場爆滿，座無虛席。

會後，施燦德接受媒體訪問。台媒《中央社》提問，「美國曾說台灣地位未定。既然台灣地位不明朗，為什麼美國從未明確表態支持台灣獨立，反而採取一種模糊的態度？你怎麼看？」

施燦德首先說，「這問題有點複雜。」不過外界應該很清楚，美國對中國（policy to china）的政策是建立在《中美三個聯合公報》、「六項保證」，以及《台灣關係法》的基礎上，數十年來一直如此，從未變過。

「我不認為在這方面有任何改變。就我所知，沒有實質性的改動。」施燦德再次強調。

▲▼ 第十二屆香山論壇、何雷、施燦德、吳心伯、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲施燦德談及「台灣地位未定論」僅說，美國「一中政策」確實從未改變。（圖／記者任以芳攝）

陸媒追問，「你覺得川普會不會在國際舞台，透過聯合國以某種方式支持台灣？你怎麼看？」

施燦德指出，「我希望如此，但很遺憾，我完全不知道他會怎麼界定台灣或它的地位。這是我無法預測的。目前美國對華政策，已經持續了數十年。」

談及美國釋出「台灣地位未定論」，吳心伯則指出，這就是美國持續打「台灣牌」，專家指出，軍事、經濟與政治等層面都在利用台灣問題。

儘管如此，吳心伯認為美國在政治上的打「台灣牌」，不會改變大陸在「台灣問題」上主導走向的大趨勢，「我們正在塑造國家統一的外部環境。如果美國仍然維持現行政策，在『台灣問題』上的作用恐怕會逐步被邊緣化，美國未來影響力下降是大勢所趨，這一點必須看清楚。」

《東森新媒體ETtoday》記者也提問，「 美國方面拋出『台灣地位未定論』，也沒有進一步去說台灣的地位是什麼，以及現在美國打台灣牌，對於台海衝擊部分，如何解讀？」

前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將指出，「台灣問題」當時是國民黨蔣介石發動內戰，讓台灣分離的祖國70多年了，這是老話題，但「台灣問題」一天不解決，這個話題一天就不能不講。

「台灣地位未定論，是誰講的？我告訴他，台灣地位早已經定論了。」何雷進一步說，1943年的「開羅宣言」，1945年「波茨坦公約」，對台灣的地位給予了明確的定論，「台灣是中國的一個省，台灣是中華人民共和國的一個省，而不是別的，這是永遠不會改變的。」

何雷又說，如果說台灣有人講的台灣地位不確定，實際上就是對「開羅宣言」、「波茨坦公約」，對二戰後的國際秩序的一個否定和挑戰，這是絕對不允許。

09/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2027台海爆發危機？　美前國防部官員：不認同

2027台海爆發危機？　美前國防部官員：不認同

第十二屆香山論壇今（17日）在北京登場，「台海問題」成為外界注目焦點，尤其西方部分智庫與媒體頻頻預測大陸可能在2027年前後對台動武，並強調美國持續打出「台灣牌」，加劇台海緊張。美國國防分析研究所研究員、美國前國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）接受台媒訪問，他對此持不同看法。施直言，「我不認同2027年這個時間點的重要性，外界不必過度擔心。」兩岸局勢的發展關鍵並非預設的時間表，要看「當時」的情勢。

華春瑩：希望美國對中國敞開大門

華春瑩：希望美國對中國敞開大門

中美加深信任 韓學者預測「未來可能脫鉤」

中美加深信任 韓學者預測「未來可能脫鉤」

北京香山論壇 美官員回應台灣選舉

北京香山論壇 美官員回應台灣選舉

關鍵字：

第十二屆香山論壇施燦德台灣地位未定論

讀者迴響

