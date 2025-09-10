　
大陸 大陸焦點 特派現場

川普第2任期中美防長「首次」通話　董軍告誡：以武助獨終將挫敗

▲▼ 董軍、美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth） 。（圖／路透社）

▲陸國防部長董軍與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「首次」通話 。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《新華社》今（10日）釋出最新消息，大陸國防部長董軍昨9日晚應約同美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）視訊通話，這也是川普第二任期、赫格塞斯上任以來，中美防長「首次」通話。雙方除了觸及南海問題、兩軍關係發展，董軍特地提到台灣問題，強調「任何『以武助獨』『以台制華』圖謀和干涉都將被挫敗。」

董軍首先指出，要秉持開放態度，保持溝通交往，構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係。要尊重彼此核心利益。

董軍特地提到台灣問題，強調「任何『以武助獨』、『以台制華』圖謀和干涉都將被挫敗。」

董軍接著指出，中方致力於與地區國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽亂。「我們始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，遏制、威懾、干涉中國是絕對行不通的。」

《新華社》報導還指出稱，雙方還就其他共同關切的問題交換了意見。

根據《日經亞洲》上個月8月29日披露，赫格塞思曾經提議與大陸防長進行電話會談，但中方已讀不會，主因是尚未看到推動中美關係改善的明確路徑，北京方面採取保守態度。

據悉，美方官員透露，華盛頓方面希望將通話安排在9月3日中方舉行抗戰勝利80週年閱兵之後。分析認為，雖然美方推動兩軍對話並不意味其政策轉向，但顯示出希望避免誤判與誤解的努力，同時也有助於為中美可能舉行的元首峰會鋪路。

今日董軍與赫格塞斯順利通話，將是川普總統第二任期以來，中美「首次」高層軍事交流。另外，下周即將登場北京香山論壇，美方也在考量要派出哪種層級官員出席，預料中美防長本次通話後，美方有望公布可能出席名單人選。

09/09 全台詐欺最新數據

川普第2任期中美防長「首次」通話　董軍告誡：以武助獨終將挫敗

