徐國勇否認台灣光復節　許宇甄：請民進黨提案取消紀念日

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者杜冠霖攝）



記者崔至雲／台北報導

今年台灣光復節恢復為國定假日，不過民進黨秘書長徐國勇16日在直播節目上表示，前總統蔣介石僅是代表同盟國接收台灣，不代表中國，所以根本沒有台灣光復節。對此，國民黨立委許宇甄批，如果民進黨真認為「沒有台灣光復節」，那就請民進黨立法院黨團大方提案，正式取消這個紀念日，順便繼續剝奪人民放假的權利。屆時讓全民睜大眼睛，看清民進黨到底有多不敢面對歷史，又有多無情對待人民。

許宇甄說，823大罷免慘敗後，民進黨、賴清德支持率直直落，徐國勇竟選擇打歷史牌、玩意識形態，把台灣人民共同的歷史記憶當成政治籌碼。更離譜的是，他竟公然聲稱「沒有什麼台灣光復節」，這完全是顛倒黑白、欺騙社會。

許宇甄指出，1945年10月25日，中華民國政府在台北公會堂（今中山堂）舉行日本投降受降典禮，象徵台灣正式脫離日本殖民統治，回歸中華民國，這是歷史事實，中華民國為了紀念此事件，也訂定這天是台灣光復日。民進黨若連這一段歷史都否認，就是在割裂台灣人民與中華民國的歷史連結。難道是為了幫賴清德救民調，又想要走極端？想要推動台獨？

許宇甄進一步強調，1952年8月5日正式生效的《中華民國與日本國間和平條約》，更明確確認台灣自日本歸屬中華民國的事實，這份條約不僅是中華民國戰後的重要外交成就，更是台灣地位最堅實的法律依據。如今，徐國勇卻刻意忽視這些鐵一般的事實，顯示其歷史思維已被意識形態完全綁架，為了政治操作不惜否認歷史。

許宇甄指出，徐國勇擔任內政部長時，內政部主管的《紀念日及節日實施辦法》第5條即明定，「台灣光復節--10月25日」，當時他並未修正删除；新制定且經賴清德總統公布的《紀念日及節日實施條例》，也明定台灣光復節。

許宇甄嚴厲斥問，徐國勇若否認台灣光復，那是否等同不承認中華民國的存在？既然如此，賴清德身為總統，他究竟是「哪一國的總統」？民進黨一方面自稱「捍衛民主」，另一方面卻不斷削弱中華民國的法統與歷史基礎，實際上是矛盾又荒謬。這種做法，只會加深社會對立，撕裂國家認同，讓台灣陷入更深的分裂。

許宇甄痛批，歷史不是民進黨可以隨意塗改的筆記本，更不是用來救民調的籌碼，否認台灣光復，就是否認台灣人民共同走過的艱難歲月，她呼籲，民進黨要有起碼的誠信與勇氣，正視歷史，尊重事實。