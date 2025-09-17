徐國勇稱沒有台灣光復節　王鴻薇批「黑白講」：賴清德認同嗎？

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

10月25日「台灣光復節」恢復國定假日，但民進黨秘書長徐國勇昨表示，前總統蔣中正只是代表同盟國接受台灣，所以沒有什麼台灣光復節。對此，國民黨立委王鴻薇今（17日）表示，徐國勇以為自己還是政論節目主持人，動不動就「黑白講」，她想問總統賴清德認同徐這種謬論嗎？如果沒有台灣光復節，請問賴，你現在當的是哪一國總統？

美國在台協會（AIT）日前回應媒體提問指出，中國故意歪曲二戰時期的文件，包括開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。美國務院後續也替AIT說法背書。徐國勇昨在民進黨直播中，除肯定AIT回覆外，也指蔣中正在1949年來台前已辭去總統，不是國家領導人但有軍隊就叫「軍閥」，只是代表同盟國接受台灣，所以沒有什麼台灣光復節。

針對徐國勇沒有台灣光復節說法，王鴻薇17日表示，徐國勇擔任民進黨秘書長後，以為自己還是政論節目主持人，動不動就「黑白講」、隨便講，她想問賴清德認同徐這種謬論嗎？如果沒有台灣光復節，請問賴清德，「你現在當的是哪一國總統？難道你是日本國指派的台灣領導人嗎？你能認同徐這種所謂沒有台灣光復節，扭曲事實、背離事實論述嗎？」

王鴻薇還說，就更不要說，在大罷免期間所有罷免團體為了要高舉抗中反共大旗，所有文宣都尊崇蔣中正，現在結束了，徐國勇就要切割，對蔣中正大肆批評說是軍閥，這樣對得起罷團嗎？難道大罷免「大烙賽」後，你們整個也已經換位置換腦袋，就要跟蔣中正反共抗中來切割嗎？