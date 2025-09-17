高嘉瑜回鍋選議員？　游淑慧對比「綠營這3人」嘆：入錯黨挺錯人

▲前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜15日在節目談到2026縣市首長、議員選戰，她表態，原則上應該是會選，但要選什麼呢？大家「拭目以待」。對此，國民黨台北市議員游淑慧16日表示，高嘉瑜2026參選是不得不然，只能說挺賴卻變成真心換絕情，對比陳世凱、趙怡翔從議員，變成交通部長、國安會副秘書長、鄭運鵬落選也一路有位置酬庸，高的能力不如那三位？入錯黨、挺錯人，也是可憐人。

高嘉瑜於節目《新聞！給問嗎》被觀眾詢問是否參選2026，高嘉瑜表示，這個問題好難回答，原則上應該是會選。她2024年剛卸任立委時，就說過2026不會缺席了，但要選什麼呢？大家「拭目以待」。

對此，游淑慧表示，被問到高嘉瑜可能回鍋2026港湖議員的想法，自己的態度是，歡迎歸來，但對民進黨其他議員而言，可能要開始瑟瑟發抖。

游淑慧表示，其實高嘉瑜的2026參選是不得不然，只能說她可悲地2019愛錯人，挺賴卻變成真心換絕情，賴既忘恩負義也無情無義。

游淑慧直言，陳世凱、趙怡翔可以從議員，一躍變成交通部長、國安會副秘書長、鄭運鵬立委落選也一路有位置酬庸，但高嘉瑜卻連欣欣百貨都見光死，是高的能力不如那三位嗎？不是吧。

游淑慧提到，要是論「背骨或忠言」，但當年的「堅偉瑜」另外兩個戰犯，王世堅、何志偉也都依然位置坐穩穩，還是只剩下高嘉瑜。

游淑慧指出，2005年就從政的高嘉瑜，當過國大、三屆議員、一屆立委，但出道20年後，若還是要回到港湖議員，只能說在有派系有靠山的民進黨內，孤鳥是辛苦的。

最後，游淑慧感嘆，入錯黨、挺錯人，也是可憐人。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）