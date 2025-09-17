　
政治

徐國勇否認光復節　蔣萬安：賴清德是哪國總統？遵守哪國憲法？

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

睽違24年，10月25日「台灣光復節」今年恢復為國定假日，放假1天。不過，民進黨祕書長徐國勇昨日指出，1945年日本投降時，同盟國最高統帥、美國麥克阿瑟將軍是命令中國戰區統帥蔣介石，代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講！」台北市長蔣萬安今（17日）受訪時痛批，如果台灣沒有光復，請問賴清德是哪一國的總統？請問民進黨官員要遵守哪一國的憲法？人民希望政府好好照顧民生，全力拚經濟，但民進黨秘書長卻仍公開大搞意識形態。

蔣萬安今日上午出席東園國小捷運共構大樓新建工程落成典禮，針對徐國勇稱蔣介石接收台灣不是對中國，自然沒有「台灣光復節」，以及蔣介石來台灣之前就辭去總統，由李宗仁繼任，所以並非中華民國總統一題，蔣萬安說，如果台灣沒有光復，請問賴清德是哪一國的總統？

蔣萬安質疑，大罷免後換了人，卻更用力操作意識形態，人民希望政府好好照顧民生，全力拚經濟，賴總統嘴巴上說民生優先，但是民進黨秘書長卻公開大搞意識形態，「到底人民的心聲，你們有沒有聽到？」

另外，交通部指出，高雄捷運建設補助減少最多，並強調依據需求調整縮減，未有政治上考量？蔣萬安則指出，政府一直操作給地方政府多少錢，但始終不告訴大家到底是扣地方政府多少錢，這種左手給、右手扣的兩面手法非常不可取，捷運建設經費，除了台北市，也刪了台中市跟高雄市，所以自己支持盧秀燕市長跟陳其邁市長一起向中央表達地方人民的心聲。

至於賴清德喊話新版《財劃法》修法後，未來地方要扛起更多責任？蔣萬安回應，「如果賴總統真心要照顧民生，就請提出修法的版本。」

09/16 全台詐欺最新數據

544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美軍火商浮報軍購售價、超收行政管理費　審計部：追回近54億元
徐國勇否認光復節　蔣萬安：賴清德是哪國總統？遵守哪國憲法？
快訊／新台幣強升！　再見「29」字頭
女大生慘死！命案現場遺留「粉色髮絲」　黑狗嗅聞血腥味
徐國勇：沒有什麼台灣光復節啦！　不要黑白講
快訊／金價再刷歷史新高！
竹科工程師70秒灌「1公升的眼淚」暴斃　酒吧老闆、店長慘了
國民黨「萊爾校長」紓壓球首波預購開賣　500顆3分鐘全秒殺

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國民黨蔣萬安徐國勇光復節賴清德財劃法

