徐國勇稱「沒台灣光復節」　羅智強轟：少數總統會出現的瘋狂行為

▲羅智強。（圖／記者陳家豪攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨秘書長徐國勇16日在直播中表示，1945年同盟國亞洲地區統帥麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，所以蔣介石是代表同盟國接收台灣，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」。對此，國民黨立委羅智強轟，莫名其妙的言論，喪失國格、有辱國體，拿著中華民國官員薪水的賴清德，縱容秘書長說出這種貶義中華民國國格的這種話，這就是少數總統會出現的瘋狂行為。

徐國勇指出，1945年麥克阿瑟是盟軍亞洲地區的統帥，日本無條件投降以後，麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，蔣介石接收台灣是回歸中國嗎？不是，他只是代表同盟國接收，「所以，蔣介石是代表同盟國接收台灣，沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講，台灣哪有什麼光復節中國？」

對於徐國勇的言論，羅智強開轟，原來台灣還沒有光復，原來賴清德現在躲的地方是總督府不是總統府，「偉大的賴清德總督，徐國勇是你的官房行走嗎？」徐國勇就是賴清德的打手，台灣的主權是屬於中華民國，不僅是國際、歷史的事實，也是中華民國、中央政府設在台灣的現狀。

羅智強說，今天美國方面提出台灣定位未定論，這點他表示強烈的反對，同樣的，賴清德跟徐國勇一搭一唱，然後說台灣沒有光復，那不知道要不要把總統府牌匾改掉改成總督府？因為沒有光復，所以總統府不存在，你當的不是總統是總督，是這樣嗎？這樣要不要也把稅捐上繳給殖民母國日本呢？

「莫名其妙的民進黨秘書長」，羅智強嗆，喪失國格、有辱國體，拿著中華民國官員薪水的賴清德，縱容秘書長說出這種貶義中華民國國格的這種話，這就是少數總統會出現的瘋狂行為。

