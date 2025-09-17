徐國勇指台灣沒有光復節代表黨立場？　綠：秘書長發言當然代表黨

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨秘書長徐國勇昨表示，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」，相關言論引發台北市長蔣萬安、國民黨立委王鴻薇等批評。對此，民進黨發言人吳崢今（17日）回應，重點應該回到為何最近國際法與地位有討論，與其把矛頭對準徐國勇，其實更應該跟民進黨一起對國際傳達正確訊息，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國一部分」。他也說，「黨的秘書長發言當然就代表民進黨」。

美國在台協會（AIT）日前表示，中國刻意扭曲二戰時期文件，美國國務院也背書。外交部昨（16日）感謝並歡迎美方對中國扭曲二戰相關文件言論的駁斥，特別是公開明確重申美方對台政策立場，駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。

民進黨秘書長徐國勇昨在民進黨直播節目除了肯定AIT回覆外，也提到，蔣介石在1949年來到台灣前就辭去總統，由李宗仁接任，因此他就不是中華民國總統，但是他有軍隊，不是國家領導人卻有軍隊就叫「軍閥」。1945年同盟國亞洲地區統帥麥克阿瑟發布「戰區第一號命令」，命令蔣介石代表同盟國接收台灣，所以蔣介石是代表同盟國接收台灣，「沒有什麼台灣光復節啦！不要黑白講」。

台北市長蔣萬安今受訪時痛批，如果台灣沒有光復，請問賴清德是哪一國的總統？請問民進黨官員要遵守哪一國的憲法？人民希望政府好好照顧民生，全力拚經濟，但民進黨秘書長卻仍公開大搞意識形態。國民黨立委王鴻薇也表示，徐國勇以為自己還是政論節目主持人，動不動就「黑白講」，她想問總統賴清德認同徐這種謬論嗎？如果沒有台灣光復節，請問賴，你現在當的是哪一國總統？

針對批評，民進黨發言人吳崢上午回應，徐國勇昨直播把台灣國際法理定位的論述講非常清楚。徐國勇是唸法律出身的，蔣萬安也是法律相關背景，他如果有興趣可以跟徐國勇做論述交流。

吳崢認為，重點應該回到為何最近國際法與地位有討論，因為包含美國AIT、國務院都在國際聲援，指出中國錯誤引用《開羅宣言》、《波茨坦公告》等歷史文件，聲稱台灣是中國一部分，這完全是錯誤主張。美國等國際盟邦在國際上聲援台灣，強調台灣不屬於中國，其實跟台灣2300萬人利益息息相關。

吳崢呼籲，蔣萬安身為首都市長，與其把矛頭對準徐國勇，其實更應該跟民進黨一起對國際傳達正確訊息，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中國一部分」。

至於徐國勇說台灣沒有光復節，這是民進黨立場？吳崢表示，「黨的秘書長發言當然就代表民進黨」。