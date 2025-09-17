民進黨農曆年前完成2026縣市長提名　邱義仁：有困難的例外

▲民進黨選對會共同召集人邱義仁。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

備戰2026地方選舉，民進黨選對會共同召集人之一邱義仁今（17日）受訪表示，除了少數有困難的縣市，原則上農曆年前就要完成所有縣市首長的提名或徵召。

民進黨選對會今日上午召開第二次會議，選對會成員、綠委陳培瑜會前受訪表示，上次有初步討論日程，今天會細緻討論，上次有講三種分類「民進黨執政縣市屆滿」、「民進黨執政縣市未屆滿」、「非民進黨執政縣市」，各縣市如何分配相關協調人員，可能今天會討論到這個。

選對會成員、綠委王定宇則指出，上次有討論到不同選區會有不同考量，所以要劃分責任區，他猜今天重點為選對會成員分別認養相關責任區，並負責協調跟協助工作。

針對提名日程是否能今日定案？選對會召集人邱義仁會前受訪表示，中執會會決定。至於是否會在農曆年前完成？邱義仁說，選對會的建議是這樣子，看今天下午中執會怎麼決定，他也進一步說，除了很少數有困難的例外之外，原則上通通都要在農曆年前，完成所有縣市首長提名或徵召。

至於有困難的選區是哪？王定宇表示，他個人是希望不要有困難，全都在農曆年前完成提名。至於哪個區域在內部競爭中要做什麼處理、哪個區域較艱困要有好的尋才計畫，這都要遇到才知道，目前還沒設定哪個選區艱困或特別困難、激烈，一切按照期程來走，遇到問題解決就好。

王定宇也說，越早確定提名人選，可以減低內部分歧跟競爭，也讓要被提名的人盡早就定位，這都是好事，但有些事情不是想要提早就提早，到時候會一個個選區盤點。

至於是否討論到對2026年選情的擔憂，會擔心高雄、台南也被丟掉？陳培瑜指出，還沒討論到這個，每個縣市都會努力推出最優秀的參選人，也會讓參選人開始跟更多民意互動，不管是不是需要初選的地方，相信已經有很多參選人都已經開跑了，台灣人民對民進黨有很多想法跟期待，其實都陸續收攏跟蒐集中，我們當然也會繼續努力。