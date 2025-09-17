人均GDP超車韓國「台灣人卻無感」　小笠原欣幸曝原因：很正常

▲多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

記者郭運興／台北報導

韓國政府日前公布今年人均GDP預測為3萬7430美元，低於台灣政府預測的3萬8066美元，這是時隔22年後，台灣人均GDP首次超過韓國。對此，日本學者小笠原欣幸16日點出不少台灣人「難以置信」、「無感」的原因，他認為，其實拉高台灣經濟數字的是半導體產業，所以其他行業的人感受不到的是正常的。

小笠原欣幸發文表示，韓國政府公布今年（2025年）人均GDP預測為3萬7430美元，台灣政府稍早公布今年人均GDP預測為3萬8066美元，這是台灣人均GDP 22年來首次超過韓國。

小笠原欣幸指出，受半導體熱潮推動，台灣今年GDP成長率已從最初預測的3.1%上調至最新預測的4.45%，預計到2026年，人均GDP將突破4萬美元。

小笠原欣幸指出，由於日圓疲軟，日本以美元計算的人均GDP大幅下降，早在2022年被韓國超越，2023年被台灣超越。

小笠原欣幸提到，台灣的稅收也很強勁，在野黨通過了普發1萬台幣（約5萬日圓）的現金補貼，政府同意了，並將在年內落實補貼，這比石破政府計劃的2萬日圓補貼高出2.5倍。

小笠原欣幸直言，然而，台灣經濟學家警告不要過度樂觀，他們指出，川普政府的關稅談判尚未最終敲定，傳統產業正舉步維艱，台幣升值等等因素。

但也有網友認為「難以置信」、「無感」，小笠原欣幸則點出原因，其實拉高台灣經濟數字的是半導體產業，所以其他行業的人感受不到的是正常的。