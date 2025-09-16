　
鈴木一朗遭入室搶劫！竊賊催淚噴霧攻擊　愛妻1招機智救全家

▲▼鈴木一朗與愛妻弓子。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗與愛妻弓子2月遭遇入室搶劫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

棒球名人堂球星鈴木一朗的住處2月遭歹徒入室搶劫，所幸當時正在臥室的妻子鈴木弓子機警地反鎖房門，才並未受傷。而嫌犯正是因使用相同手法，闖入多名體育明星家中行竊而多次被逮的29歲男子梅索內特（Patrick Maisonet）。

根據WWLP-22News報導，29歲的梅索內特在西雅圖犯下連環入室搶劫案，且下手目標皆鎖定知名體育選手與明星，目前受害人包含鈴木一朗、饒舌歌手馬克爾莫（Macklemore）、水手隊投手卡斯提洛（Luis Castillo）、道奇隊投手史奈爾（Blake Snell）以及前NFL球星謝爾曼（Richard Sherman）等人

檢方透露，梅索內特2月9日闖入鈴木一朗家時，對正在臥室的妻子鈴木弓子噴射催淚噴霧，並試圖破門而入。所幸當時弓子奮力抵住房門並上鎖，成功阻止歹徒進入房間，保護自身安全。

馬克爾莫家遭到侵入時，當時在家中的22歲保姆同樣遭梅索內特持催淚噴霧攻擊，最終只能逃往鄰居家中求援。

警方透過監視器畫面及手機定位資料成功鎖定梅索內特，並在南西雅圖一家珠寶店找回部分贓物，包括馬克爾莫收藏的西雅圖海鷹隊及西雅圖海灣者隊冠軍戒指。這些戒指曾出現在他2022年歌曲Chant的音樂錄影帶中。

警方指出，梅索內特有時會在犯案時攜帶訊號干擾器，阻止屋內被害人打電話報案。

 
09/15 全台詐欺最新數據

589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

球星搶劫犯罪安全北美要聞

