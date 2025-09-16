　
地方 地方焦點

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆因缺電：員工說中央要求復工

▲▼ 盧秀燕 。（圖／翻攝自YouTube／臺中市議會）

▲盧秀燕指出，有中火員工爆料，中央要求中火復工。（圖／翻攝自YouTube／臺中市議會，下同）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

高雄興達電廠9日晚間發生爆炸，不少在地居民被巨大火球嚇壞。台中市議會今（16）日開臨時會，國民黨籍議員賴義鍠、劉士州詢問中火問題，台中市長盧秀燕表示，台中天然氣機組安裝的「法蘭」（flange）跟高雄是一樣的，聽說廠商也是一樣的，並爆料說中央卻不斷要求中火復工。

賴義鍠表示，關稅大戰台中產業受到影響，要想要穩定民生，要吸引非美國市場的外資，電力穩定非常重要，電力穩定是國安問題，但是高雄興達電廠爆炸完以後，其實在台中9月5號的傍晚，也曾經發生中火變電室的火災，因為中央的掩飾，才會造成現在有這麼多的問題，所以關稅大戰當中，產業受到這麼大的衝擊，興達電廠的爆炸，下一次會不會是在台中發生，興達電廠三年煤倉自燃高達255次，這是多麼嚴肅的問題，凸顯民進黨中共政府，長期為反核而反核。

賴義鍠指出，台電內部管理非常的鬆散，所以美國關稅大戰尚未明朗化，而且中央政府又不斷的蓋牌，談判內容跟交換條件都一問三不知，在這邊向市長提出兩大請求，第一向中央把該給台中的預算一定要討回來，台中建設一定需要這些預算，第二，支持市府團隊隨時帶隊稽查電廠，絕對要用最嚴格的標準，捍衛台中的安全，捍衛台中用電的安全，捍衛台灣用電的安全。

▲▼ 盧秀燕 。（圖／翻攝自YouTube／臺中市議會）

盧秀燕表示，高雄興達電廠安裝天然氣機組的狀況跟中火非常類似，因為現在國家缺電，也因此各種天然氣機組搶著在安裝，高雄最後的原因還沒有出來，不過初步了解有幾個原因，第一個就是它的法蘭有問題，據了解台中天然氣機組安裝的法蘭跟高雄是一樣的，聽說廠商也是一樣的，所以如果高雄的法蘭，會造成興達電廠大火爆炸的話，台中會不會，這是第一個問題。

盧秀燕說明，第二個從流出的資料說，高雄的天然氣機組正在搶工當中，所以有很多的步驟就省略，有一些工程師錄音檔流出，台中現在也有趕工，上個會期還有一兩位議員，在這邊替中火說要趕工，叫我們要趕快發相關的文件，如果說他們的狀況跟高雄興達電廠也一樣，也因為在趕工的話，會不會中間有一些程序有所省略，這是我們擔心的，因為高雄興達電廠的狀況跟台中幾乎雷同，所以對於它的安全是有疑慮的。

盧秀燕認為，高雄發生以後，中火已經自主先停工了，因為高雄的原因還沒有找出來，他們都是同樣的廠商、同樣的材質，所以在這種情況之下現在先停工，再看高雄結果是什麼，中火的同仁也是很多是台中市民，私下告訴說「中央卻不斷地要求他們恢復開工、恢復工程，因為現在缺電，所以叫他們要趕快上線，可是在裡面的工作人員也很怕，因為那個地方是特區，中火他本身的管理是中央」，所以希望中央現在進行檢查，在等高雄的結果，如果要繼續施工的話，要向台中市政府說明，要向台中市民說清楚到底安不安全。

