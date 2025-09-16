這款名牌包「禁止帶上飛機」！　女安檢被攔差點趕不上飛機

▲女子帶的名牌包被禁止帶上飛機。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州大學西南醫學中心副教授、Instagram百萬粉絲網紅醫師蒂芬妮穆恩（Tiffany Moon）近期搭機要去看演唱會，但就在機場過安檢的時候出狀況，因為她帶的名牌包被禁止帶上飛機。

Yahoo報導，蒂芬妮穆恩當時正準備從達拉斯-沃斯堡國際機場飛往拉斯維加斯，要去看男團「新好男孩」（Backstreet Boys）的演唱會，只是當她過安檢期間把隨身行李過掃描儀器時，她的行李一直沒有出來。

蒂芬妮穆恩透露，當時安檢人員走過來詢問那是否是她的行李，並要求打開檢查，接著到處翻她的東西，最後取出Alexander McQueen設計款包包，也就是頂部附有皇冠造型金屬裝飾的銀色手提包，告知她不能帶著這款包搭飛機。

當蒂芬妮穆恩震驚地問為何不能帶上機的理由時，對方稱「這是指虎，指虎不被允許帶上飛機」，且有使用此物攻擊他人的可能性存在。由於當時距離登機只剩下8分鐘，對方建議可以把包包丟掉，或是把裝飾品拆下，只帶著包包上機。

還好這狀況的結局不算太糟，蒂芬妮穆恩的朋友及時趕到機場取走包包，讓她順利登機，且在抵達拉斯維加斯後，因為沒有手提包可用，便前往Jimmy Choo購買新的銀色包包。