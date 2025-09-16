　
川普要對紐時提告！　控報導涉誹謗索賠逾4500億

▲▼美國總統川普第二任期上任後，首次召開內閣會議。（圖／路透）

▲川普要告紐約時報，要求賠償150億美元。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普15日宣布，將對紐約時報提出誹謗訴訟，要求150億美元（約新台幣4555億元）賠償金，指責紐時是民主黨的喉舌，批評該報對他本人、他的家人、他的企業發表不實言論。

CNN、衛報等報導，紐時先前曾刊登關於已故性犯罪富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）50歲生日收到疑似有川普簽名、帶有性暗示紙條及畫像的報導。川普陣營對此否認，川普已於上周放話要對紐約時報提告。

到了15日晚間，川普透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「我很榮幸地對紐約時報提起150億美元的誹謗訴訟」，過去數十年來，紐時對他本人、他的家人、他的企業、美國優先運動、MAGA以及美國散播謊言，「紐約時報被允許自由說謊、抹黑和誹謗我太久了，這種情況現在要停止！」

川普稱訴訟會在佛州提出，但並未做出更多說明。

紐約時報先前以「川普說這不是他的簽名，但私人信件看起來很像」為題，報導艾普斯坦所收到的50歲生日祝福訊息之中，在畫有裸女輪廓的信上，有看起來很像川普簽名的字跡，且位置就在女性下體位置。內容提到，川普的簽名筆跡多年來有些改變，但生日卡上的筆跡與川普私人信件中使用的簽名非常相似，其中一大特徵就是字母d會拉長尾巴。

