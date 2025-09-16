　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重滅門慘案！軟飯女婿狠殺妻家嬤孫3代　法院判「3個死刑」

▲▼ 三重滅門案，張嫌移送地檢署 。（圖／記者陳以昇攝）

▲三重滅門案，犯嫌張泓毅狠心殺害岳母、妻子、3歲繼子遭判死刑。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

新北三重2024年5月發生祖孫3代滅門慘案，24歲男子張泓毅因感情及金錢問題，先後狠心殺害69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子和3歲繼子，張男伴屍6天後帶著岳母的愛犬逃亡台中，警方於同月12日將張男逮捕。新北地方法院認為張男殺死妻子跟岳母後，竟為了方便逃亡，以殘忍手段殺死稚嫩無辜的陳童，行為動機令人不齒，今（16）日依殺人罪等，判張男死刑，褫奪公權終身。另此案也為今年第2件判死案件，第1件是高雄苓雅吳姓男子在2名小孩面前殺樓上鄰居夫妻。

回顧全案，劉婦大女兒因多日聯絡不上媽媽及妹妹，11日決定報警並帶鎖匠上門查看，怎料一開門竟看到母親、妹妹及3歲姪子陳屍床上，3人遺體被棉被裹覆，疑似已死亡多日，同住的妹婿張泓毅卻不見蹤影。警方調閱監視器，竟發現張泓毅6日帶著岳母的愛犬「糯米」逃亡，並於12日上午10時許將張男逮捕歸案。

▲祖孫三代去年底一同到中台灣旅遊。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉婦祖孫三代前年底一同到中台灣旅遊，沒想到卻遭女婿狠心殺害。（圖／記者陳以昇翻攝）

劉婦大女兒證稱，媽媽有借給張男40萬元，還曾有接到銀行催繳電話，懷疑張男在外負債已走投無路，才與妹妹及媽媽發生衝突。她最後一次與媽媽通話是4月23日，之後就只能透過簡訊聯絡媽媽及妹妹，5日再度撥打媽媽手機時，卻是張泓毅接通，還稱是媽媽的手機故障，但其實當時媽媽、妹妹、姪子早已遇害。

警方調查發現，張泓毅婚後在家吃軟飯，全靠妻子支撐家計，他不僅無業還在外積欠賭債，為了還錢把帳戶賣給詐騙集團，因此涉犯詐欺罪嫌遭到通緝，之後他又向岳母借了40萬還債，並用其身份向銀行借款逾期未還被催款，4月間他又與陳妻因債務問題大吵，因而埋下殺機。

▲▼ 三重祖孫滅門案，二女兒最後身影曝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張泓毅老婆遇害前最後身影。（圖／記者陳以昇翻攝）

1日晚間張泓毅因懷疑妻子劈腿，2人發生爭執，一怒之下他竟用枕頭將她悶死，而隔天又與岳母為了40萬元債務爭吵，再動手勒死熟睡的岳母，而至於為何殺害繼子，他稱是因「我沒有回頭路了」，加上認為獨留孩子也沒人照顧，這才會狠心犯案。

新北地方法院批張男用被害人熟睡之時，以殘忍的手段陸續殺死三人。且在最後殺死陳童時，前後折磨陳童歷時數十分鐘，可謂「虐殺」，殺死妻子跟岳母後，竟為了方便逃亡，以殘忍手段殺死稚嫩無辜的陳童。張男上述行為的動機令人不齒。今依殺人罪、成年人故意對兒童犯殺人罪，處死刑褫奪公權終身。可上訴。

據了解，這是今年2025年第2件判死案例，第1件是高雄苓雅吳姓男子在2名小孩面前殺樓上鄰居夫妻，今年3月10日判死。

關鍵字：

新北三重滅門案死刑犯罪

