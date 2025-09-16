新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

▲科學家近日在老花眼治療上取得突破，他們研發出一種特殊眼藥水，可能讓患者不再依賴眼鏡或手術。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

科學家近日在老花眼治療上取得突破，他們研發出一種特殊眼藥水，可能讓患者不再依賴眼鏡或手術。幾乎所有人隨年齡增長都會出現老花眼，導致看近物如閱讀或使用手機困難，目前多數人依靠眼鏡或手術矯正，但眼鏡不便、手術非人人適合，因此研究者一直尋求替代方案。

CNBC報導，近日於哥本哈根舉行的歐洲白內障與屈光手術學會（ESCRS）會議上，研究顯示，使用該眼藥水後，多數參與者在視力表上可多看幾行字，且效果可維持2年。報導指出，該治療對希望擺脫戴眼鏡不便或無法接受手術者，可能是一種安全且有效的選擇。

據了解，研究共涉及766名參與者，分為3組，每天使用眼藥水2次，早晨起床時1次，6小時後再使用1次。藥水成分包括縮小瞳孔的匹魯卡品（pilocarpine）及非類固醇消炎藥雙氯芬酸（diclofenac），3組匹魯卡品濃度分別為1％、2％與3％。

布宜諾斯艾利斯老花眼研究中心主任貝諾茲（Giovanna Benozzi）表示，首次使用1小時後，患者在Jaeger視力表上的平均改善為3.45行，3種濃度皆可快速且持續改善近距離視力，同時提升各距離聚焦能力。研究指出，1 %濃度組幾乎全部改善，能額外閱讀2行或以上；2％及3％濃度組多數可額外閱讀3行以上。

貝諾茲指出，「1％匹魯卡品組有99%患者達到最佳近距離視力，可多讀2行或以上。」研究結論認為，該眼藥水提供非手術、非眼鏡的安全有效替代方案，並耐受性良好。

使用眼藥水後，最常見副作用為短暫視力模糊、眼睛刺激及頭痛，但整體安全性高。專家表示，此項新療法有望改變老花眼治療格局，為不願戴眼鏡或無法手術的人群提供新選擇。

