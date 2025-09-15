淡江大橋明天合龍　業者臉書攬客賣限量船票觀賞惹議

▲淡江大橋9月16日合龍，明年5月12日通車。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

淡江大橋今天下午2至3時啟動最後一塊橋面節塊預吊作業，並於明（16日）進行合龍，有業者看準商機在臉書販售船位近距離觀賞。由於其所使用的娛樂漁船僅能作為觀賞生態、漁撈等用途，交通部航港局表示，攬客辦理套裝行程適法性應由新北市政府釋疑。

淡江大橋2017年至2018年曾多次流標，2019年順利開工，預計明年5月12日通車，其跨越淡水河口，主橋全長約920公尺、主跨450公尺，是全球最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由已故國際知名建築師札哈‧哈蒂（Zaha Hadid）設計，結合夕照景觀與舞者律動意象，融合工程與美學，未來將成為台灣新的國際地標。

公路局表示，由於今天海象天氣良好，將提前於下午2至3時啟動最後一塊橋面節塊船運及預吊作業，該閉合節塊長15.2公尺、寬51.3公尺、重達390噸，預計明天正式進行吊裝合龍。

有業者看準商機，近日以「百年難得一遇｜淡江大橋合龍儀式」為題在臉書販售船位，船隻自漁人碼頭出發，限量35位，主打寬敞攝影空間能一睹歷史性一刻，預購票每人要價1500元。

對此，交通部航港局表示，經電洽業者瞭解，當日行程的遊艇為「快樂公主號」，屬娛樂漁船，主管機關為新北市政府漁業及漁港事業管理處，業者舉辦此次活動應向新北市漁業主管機關及活動水域主管機關申請。

針對以娛樂漁船承載民眾觀賞工程盛事的商業行為，航港局指出，根據娛樂漁業管理辦法第2條，所稱娛樂漁業活動是指娛樂漁業漁船搭載乘客在船上或登島嶼、礁岩從事下列活動，包括採捕水產動植物、觀賞漁撈作業、觀賞生態及生物及賞鯨等，對於該船攬客觀賞淡江大橋合龍儀式套裝行程的適法性，應由主管機關進行釋疑。

