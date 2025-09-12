淡江大橋最後節塊就位　陳世凱：總統9/16出席合龍儀式

▲淡江大橋9月16日合龍，明年5月12日通車。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋預計明年5月12日通車，交通部長陳世凱今（12）日下午前往新北市淡水視察淡江大橋八里端最後一個節塊船運和橋面作業，並宣布總統賴清德將於9月16日親自出席合龍祈福儀式，象徵大橋工程邁入全橋閉合的關鍵時刻。

淡江大橋跨越淡水河口，主橋全長約920公尺、主跨450公尺，是全球最長跨距的單塔不對稱斜張橋，由已故國際知名建築師札哈‧哈蒂（Zaha Hadid）設計，結合夕照景觀與舞者律動意象，融合工程與美學，未來將成為台灣新的國際地標。

淡江大橋今也正在進行最後一個節塊運送作業（八里端第26節塊），公路局說明，由於八里側鄰近淺灘區，不若深槽區操作便利，將於9月15日漲潮時段（下午4至5時）進行船運及預吊作業，避免運送節塊平台船擱淺。

▲▼淡江大橋9月16日合龍，明年5月12日通車。（圖／交通部提供）

該閉合節塊長15.2公尺、寬51.3公尺、重達390噸，施工團隊也會因應鋼梁熱脹冷縮影響，提前量測橋面高程與伸縮量，確認精準後，9月16日正式進行吊裝合龍。

交通部長陳世凱表示，淡江大橋是近年來最重要的交通建設之一，自己從行政院發言人到接任交通部長，這已是第五度到現場視察。他強調，每一個節塊吊裝都要克服潮汐、海象與結構溫差等挑戰，能順利推進，全靠施工團隊展現專業與縝密規劃。

▲交通部長陳世凱視察淡江大橋最後一個節塊船運和橋面作業。（圖／交通部提供）

陳世凱說，「淡江大橋之所以能順利推進，是因為有一支高度專業且團結的團隊，大家不僅克服天候、技術與工期挑戰，更將藝術與功能完美結合，讓台灣再添一座世界級地標。」

陳世凱也重申，淡江大橋不只是台灣交通發展的重要建設，更是國人團隊合作、創新突破的驕傲象徵。他期許全體工程團隊持續以高品質、高效率圓滿完成後續合龍作業，為台灣交通建設寫下嶄新的一頁。