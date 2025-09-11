淡江大橋明年5月12日通車　淡水往返北市、桃園省20分鐘

▲淡江大橋9月16日將合龍，明年5月12日通車。（資料圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部長陳世凱今天（11日）接受廣播專訪時表示，淡江大橋工程將於今年9月16日完成合龍，預計明年5月9日舉行通車典禮，5月12日正式通車。屆時淡水往返台北市、林口及桃園機場，可節省約20分鐘車程，關渡大橋的車流量也可望減少3成。

交通部長陳世凱今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時指出，淡江大橋施工進度受到許多民眾關注，不少人利用空拍機拍攝施工情形，相關影像每天都能在網路上看到，顯示這座橋在國人心中的期待與重要性。他強調，淡江大橋未來將成為台灣重要的地景、地標及重大建設之一。

談到工程細節，陳世凱說，淡江大橋共有66塊閉合節塊，由淡水端與八里端同時向中間塔柱拼接，最終將在9月16日完成合龍。這項工程歷經兩大里程碑，包括高度超過200公尺、由53節構成的主塔柱，以及橋面合攏，施工過程難度極高。

▲淡江大橋融合夕照模擬圖。（圖／公路局提供）

他表示，淡江大橋設計之初曾引發是否會破壞淡水景觀的討論，最後以雲門舞集為構想和發想，讓橋樑設計富有韻律感，燈柱設計也呈現舞動、律動。塔柱設計特別考量淡水八景中的「夕照」，不僅避免遮擋，還能襯托夕陽之美。

陳世凱提到，工程在疫情期間面臨缺工、原物料價格快速上漲等挑戰，施工團隊仍克服困難，讓進度如期推進。他特別感謝工程團隊的努力，才能不負國人期待。

除了交通功能外，淡江大橋也融入觀光及人本特色，除了一般車輛外，還規劃輕軌、自行車道與人行道。橋頭將設置旅客服務中心，向遊客介紹建設過程的特色與艱辛，讓這座橋成為兼具交通與觀光的新亮點。

陳世凱指出，淡江大橋是總統賴清德在擔任行政院長時核定推動的重要建設，因此屆時通車典禮，賴總統將出席。至於新北市長侯友宜是否參與，他表示合龍儀式將由工程單位舉辦，通車典禮則會邀請很多人，見證新地標的啟用。