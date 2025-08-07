　
    • 　
>
地方 地方焦點

淡江大橋2026通車！北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

▲北海岸公車路網大升級 3快線拚無縫接駁。（圖／新北市交通局提供）

▲觀光線示意圖。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應淡江大橋2026年通車，交通局於淡江大橋沙崙路匝道南側建置「微型轉運站」預計今年底前完工，將整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，並新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」等3條開往桃園機場、板橋的快捷公車，並串聯淡水、八里熱門景點，讓大眾運輸更便利，也帶動觀光、活絡地方經濟。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，淡江大橋通車後，淡水至八里行車距離可縮短約15公里，尖峰時段節省約25分鐘車程，對提升區域交通效率具顯著助益。交通局也同步規劃通勤與觀光兼具的新公車路線，積極整合淡水、八里、北海岸及桃園機場等地運輸資源，更串聯北海岸豐富的觀光資源。

▲北海岸公車路網大升級 3快線拚無縫接駁。（圖／新北市交通局提供）

▲機場線示意圖。

林詩欽表示，目前規劃新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」等3條特色路線，將串聯觀光熱點與主要轉運節點，發揮北海岸觀光潛力與機場快速接駁優勢，刻正辦理公告徵選營運業者，另「微型轉運站」工程，已於7月進場施工，預計今年底前完工，配合淡江大橋通車時程啟用。

交通局指出，未來淡江大橋微型轉運站將整合周邊停車場，推動「停車轉乘」的大眾運輸旅遊模式，打造一個串聯通勤及觀光的便捷節點，提供更便捷、舒適的交通體驗，迎接淡江大橋通車後帶來的全新公車旅程。

▲北海岸公車路網大升級 3快線拚無縫接駁。（圖／新北市交通局提供）

▲板橋線示意圖。

新北市114學年度109位新卸任校(園)長正式交接，市長侯友宜勉勵教育領航者秉持初心攜手接力前行，並贈送孔子像感謝退休校長的奉獻。典禮中特別安排「信物傳承儀式」，展現教育使命薪火相傳，同時宣告新學年啟程。

