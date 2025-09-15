萬人連署國高中改「10點上課」成案　綠委樂見：但每個地區狀況不同

▲國高中生上課時間經常引發討論。（示意圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

近日有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，主張將國高中上課時間延後至上午10點、下午4點下課，以改善學生長期睡眠不足、提升學習效率。該案自9月9日發起後，不到一周便突破附議門檻，最新附議人數已經破萬，依法教育部須於11月14日前回應。對此，綠委陳培瑜今（15日）受訪時坦言，確實這幾年看到很多高中生壓力很大，樂見倡議團體跟教育部的溝通有很多開放可能性，但實在不能說贊不贊同，每個地區高中狀況都不同。思考是不是要為此調整108課綱，這才是更務實問題。

該提議指出，全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短為10:00-16:00。有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率，國高中生已有能力自行通勤上下學，因此大可不必將上學時間配合家長上下班時間。

對此，綠委陳培瑜受訪時表示，回到公共政策平台，該倡議已經通過法定人數，未來教育部要跟相關團體討論，樂見倡議團體跟教育部的溝通有很多開放可能性，確實這幾年看到很多高中生壓力很大，每個世代都有不同的壓力。

陳培瑜指出，現在多元入學情況下，孩子們是不是覺得現在教育改革還不夠貼近放鬆、減壓？開放討論是必要的，但按照課綱規定的時數、內容都要上完的話，會不會變相增加上課時間，這部分有點擔心，反過來說是不是要為此調整108課綱，這才是更務實問題。

至於是否贊同改10點上課？陳培瑜苦笑表示，實在不能說贊不贊同，也不能用個案看通案，有一個很現實的問題，每個地區高中狀況都不同，例如花蓮、台東、離島或都市地區的高中，需求都不同，確實看到這幾年高中生跟大學生身心壓力真的很大，所以賴清德總統才會提出身心健康支持方案。

陳培瑜坦言，站在一個媽媽的前提下以及教育工作政策的立委，通案來看，孩子們的身心健康議題到底可以透過哪些方法解決？這是更全面議題。