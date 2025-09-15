　
政治

馬辦砲轟AIT「主權未定論」　綠委：對美方政策的誤解

▲▼美國在台協會處長谷立言。（圖／總統府提供）

▲美國在台協會處長谷立言。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

中國大陸日前以「開羅宣言」等二戰文件，聲稱日本已將台灣主權歸還中國；美國在台協會（AIT）則說，「北京的敘事是錯誤的」，「開羅宣言」等文件並未決定台灣的最終政治地位。馬英九辦公室則痛批，AIT的新論述違反了美國六項保證中，還把台灣的安全推向險境。對此，綠委陳冠廷14日表示，美方明確點出中國共產黨長期扭曲二戰歷史文件的事實，對中華民國台灣的國際空間予以正面肯定。AIT的聲明符合國際法原則，蕭旭岑的說法則是對美方政策的誤解。

AIT日前應媒體詢問表示，中國刻意曲解《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》等二戰時期文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑。AIT直指「北京的論述完全虛假不實」，這些文件均未決定台灣最終的政治地位，中方不實法律論述的意圖是將台灣孤立於國際社會之外。

對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑痛批，AIT的論述違反美國長年政策，包括六項保證中「未改變對台灣主權的立場」，將台灣安全推向險境。

綠委陳冠廷指出，中華民國台灣的未來必須由2300萬台灣人民決定，中共片面操作歷史文件的論述，無法否定台灣在國際社會中的存在與正當性。他表示，美國此次的表態不只是回應、強化論述歷史真相，更是支持台灣與各國正常互動，這對確保台灣國際參與的正當性與空間具有重要意義。

陳冠廷表示，「相較之下，蕭旭岑執行長的說法則是對美方政策的誤解」，AIT的聲明有助於揭露並拆解中共刻意營造的歷史敘事，台灣的最大利益在於堅定展現自身主體性，並與國際社會攜手對抗中共的錯誤論述，而非自我設限。

陳冠廷指出，聯大2758號決議本質上是政治共識，各國如何解讀與執行取決於自身外交政策與民意。中國卻刻意將其扭曲為「一中原則」的法律基礎，硬將僅涉及代表權的決議，擴張成阻斷中華民國台灣參與國際組織的依據。「這樣的論述不只違背決議原意，更顯荒謬」，中共從未治理過台灣，卻試圖藉此否定台灣人民參與國際社會的權利。

陳冠廷呼籲，台灣應堅定展現自身主體性，與美國等理念相近夥伴合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，而非陷入中共設定的框架中自我設限。

更多新聞
更多新聞

網自爆「騙漢堡」8次都成功！　麥當勞回應了
46萬台女YTR在韓「拒絕被睡」遭暴打！　骨折瘀青照曝
17F墜落地面　台中女頭顱破裂慘死
快訊／法說變法會！　PCB妖股嚇趴跌停
快訊／HYBE董座遭傳喚！　涉不正當交易吞4千億
快訊／嘎琳被爆「交往百億富商」當小三　樂天球團最新回應

羅智強領表參選國民黨主席　找徐巧芯執掌社群再推「萊爾校長」

小草集結挺柯文哲　周榆修現身慰問：北院法官一定會妥適處理

310萬人改變柯文哲受政治迫害看法　林濁水嘆：民眾扭曲的正義感

行政院假設北捷十年自付650億　北市府：第一次公開承認砍預算

萬人連署國高中改「10點上課」成案　綠委樂見：但每個地區狀況不同

喊話所有黨主席參選人談一談　傅崐萁：朱立倫應公正舉行選舉

被下通牒今到案說明走讀　黃國昌現身北院回媒體：你們怎那麼緊張？

被揭無黨魁參選資格　傅崐萁稱「憲法有參政權」：成功一定有我

影／柯志恩：石麗君「非」國民黨及我的助理　民進黨惡意造謠

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

