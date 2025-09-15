　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

▲▼ 北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，柯文哲一早出門前往北院報到。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲一早出門前往北院報到。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲因涉入京華城案，日前以7000萬元交保，不過經台灣高等法院裁定撤銷，案件發回北院更裁，今（15日）將開庭審理。而台灣民意基金會今也公布最新民調，對於柯文哲是否受到賴清德政府政治迫害，有41.7%民眾同意、44.6%不同意。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，多數仍民眾相信柯案非政治迫害，但與年初相比，認同是政治迫害比例上升、不認同下降，比例高達15.9個百分點，約等於310萬人在過去八個月內改變態度。

▼認為柯文哲案是否受賴政府政治迫害的比例。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼認為柯文哲案是否受賴政府政治迫害的比例。（圖／台灣民意基金會提供）

民調詢問：「有人說：「柯文哲被收押禁見長達一年，是賴清德政府的政治迫害。」請問您同不同意？」結果發現：20.2%非常同意，21.5%還算同意，22%不太同意，22.6%一點也不同意，9.6%沒意見，4.1%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達一個重大訊息，那就是，台灣社會對柯文哲案是否是賴政府的政治迫害，看法嚴重分歧，毫無共識可言，儘管多數仍相信柯案非政治迫害；這意味柯文哲案此刻已成為一個具高強度政治張力的司法案件。

游盈隆分析，與最近一次同樣的調查相比，也就是2025年1月，柯文哲第三次被收押禁見時，同意柯文哲被賴政府政治迫害的人上揚8個百分點，不同意者下降7.9個百分點。這一來一往，使原本不同意者與同意者之間18.8個百分點差距，被壓縮15.9個百分點，現在只剩下2.9個百分點。在台灣，一個百分點約等於19.5 萬人，15.9個百分點約等於310萬人在過去八個月內改變態度。

若從政黨支持傾向看，民進黨支持者，8.4%同意柯案是賴政府政治迫害，八成七不同意；國民黨支持者，七成一同意，二成二不同意；民眾黨支持者，八成七同意，一成一不同意；中性選民（獨立選民）三成一同意，三成三不同意。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年9月8-10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

柯文哲京華城案民眾黨民調政治迫害賴清德民進黨

