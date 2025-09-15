　
政治

影／柯志恩：石麗君「非」國民黨及我的助理　民進黨惡意造謠

▲前議員特助石麗君陪同柯志恩會勘。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲前議員特助石麗君曾陪同柯志恩會勘美濃大峽谷。（資料照／記者許宥孺翻攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委柯志恩揭發「美濃大峽谷」砂石盜採案，意外被揪出陪同她會勘的市議員朱信強助理石麗君就是地主，猶如「做賊喊抓賊」。對此，柯志恩15日表示，涉案石女「非」國民黨及她的助理，她強調，惡意造謠、扭曲事實的始作俑者就是民進黨，忽略美濃國土被破壞事實，只想要用各種手段抹黑攻擊帶風向。

柯志恩表示，高雄市無黨籍議員朱信強助理石麗君，涉犯廢清法等罪嫌，昨日遭檢調偵訊偵辦後，以100萬元交保，許多媒體在報導相關新聞時，竟出現朱信強議員為國民黨議員、石麗君為她的隨行助理等等錯誤內容。

柯志恩強調，假訊息流竄造成「類事實」混淆視聽，即便她已經在周日就開記者會與直播說明，這些錯誤資訊還是不斷在坊間流傳，證明民進黨的圖卡謠言內容有多強，能讓完全不是事實的內容，造成一個類事實。

柯志恩表示，連媒體都被造謠內容混淆，社會大眾如何分辨？她說，縣市議員黨籍為公開資訊，只要網路搜尋一下便能得知，她也已經透過記者會與直播方式說明她並不認識石麗君，也並非自己或者國民黨議員助理，只是衆多會勘人員的其中一名，她不會知道石的背景。

柯志恩指出，現在竟連報導需要查證的媒體，都能在民進黨刻意散播的謠言下，失去查證能力，一般民眾又如何能分辨錯假訊息，台灣變成這樣，實在令人遺憾。她痛批，惡意造謠、扭曲事實的始作俑者就是民進黨，忽略美濃國土被破壞事實，只想要用各種手段抹黑攻擊帶風向，企圖把柯志恩鬥臭的民進黨就是最可惡的始作俑者。

 

09/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

應曉薇母女貼臉親親　愛女盼「跟阿北一樣」：平安順利回家

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

柯志恩美濃大峽谷國土破壞民進黨砂石盜採案

