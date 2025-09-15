　
生活 生活焦點 教育

國高中改「10點上課」連署成案！近萬人附議　教育部這天前答覆

▲校園,學生,體育,籃球,籃球場,高中,運動,青少年,高中生（圖／記者周宸亘攝）

▲國高中生上課時間經常引發討論。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國內教育改革議題再度引發熱議。近日有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，主張將國高中上課時間延後至上午10點、下午4點下課，以改善學生長期睡眠不足、提升學習效率。該案自9月9日發起後，不到一周便突破附議門檻，截至今（15日）凌晨2點，最新附議人數已達9792人，教育部依法須於11月14日前正式回應。

提案人指出，現行8點至4點的作息使學生普遍處於「慢性睡眠剝奪」狀態，不僅影響學習效率，還可能增加憂鬱、自傷風險，建議全面移除非必要多元課程，讓學生獲得更多自主時間，用於探索興趣、進行運動、社交或專心讀書。同時強調國高中生已具備通勤能力，上課時間不必再綁定家長上下班作息。

▲「10點上課、4點下課」提案已有9792人附議。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

▲「10點上課、4點下課」提案已有9792人附議。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

教育部回應，該案涉及地方政府權責，後續將依《公共政策網路參與實施要點》彙整資料，送交國發會並邀集專家學者研議，並於規定期限內作出具體回覆。事實上，2017年也曾有類似訴求，建議國高中改為上午9點上課，但當時教育部認為影響層面廣泛，包括學力銜接、教師員額與課程節數等問題，最終僅放寬高中早自習與第8節課的彈性參與。

消息一出，在社群平台上引發兩極討論。支持者認為，學生長期課業壓力過大，充足睡眠有助於提升專注力與學習效果，直呼「健康是無價的」、「該把沒有意義的課程刪掉」。但反對者則質疑「課程怎麼上的完」、「升學制度沒改，壓力只是從白天移到晚上」，還有人憂心放學後補習與家庭作業反而更繁重，甚至衝擊家長接送與家庭作息。

各界普遍認為，若僅調整上課時間，恐難從根本解決台灣教育的高壓環境。未來教育部如何在學生身心健康與升學需求間找到平衡，將是外界關注焦點。

教育改革上課時間睡眠問題學生壓力教育部

