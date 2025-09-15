兒子爽分財產「5年後全敗光」　70歲父後悔了：留給我的只有悲傷

▲這名父親直言，在贈與財產之前要三思。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

越南一名70歲父親白手起家打拚一輩子，並在兒子們的要求之下，把房子賣掉，分給3子各20億越南盾（約新台幣230萬元），當時兒子們的眼睛都亮了。沒想到，孩子們所拿到的財富5年後全數敗光，揮霍享樂、投資失利，如今這名父親深陷後悔漩渦，直言在贈與財產之前要三思，「否則一輩子積蓄化為烏有，留給年邁父母只有悲傷。」

Bang Lang投書《越南快訊》痛述這段血淚經歷，他稱，他與妻子白手起家，這一生努力工作，除了自住的小房子之外，也拿出存下來的積蓄在西貢買了另外一間房子，要留給兒子們。只不過在大約5年之前，三兄弟要求提前分產，想要創業安家，當時親友也勸說「孩子需要的話就早點分吧，年紀大了，但也要記得留點錢養老」。

經考慮後，Bang Lang賣房獲得64億越南盾，3名兒子分拿20億，他拿了剩下的4億，當作他與妻子的醫療養老費用，「當我把錢給他們（兒子們）時，他們眼睛都亮了」。當時他內心的真實感受是欣慰和自豪，因為在那一刻，他覺得畢生心血終於能用在幫助孩子們。

只不過這份喜悅轉瞬即逝。大兒子沉溺購物、旅遊和娛樂，無視父親警告，儘管答應會存錢專心工作，但很快又故態復萌，才幾年就把錢都花光。二兒子聽信友人建議投資企業，發下豪語要把這筆錢連本帶利拿回來，結果投資失利，合夥人撤資，獨自承擔全部虧損，變得一無所有。小兒子則是謹慎買地盼能增值，卻遇市場崩盤無法脫手，為了還款又借了更多錢，背負巨額債務。

「短短5年，原本各有20億（越南盾）的三個兒子全部一無所有」，Bang Lang痛心地說，他傾盡一生累積的財富本想幫助孩子，最終反而變成負擔，錯在貿然聽從外人建議，不該屈服於孩子的不耐煩，「我忘了，金錢只有在懂得運用的時候才有價值，缺乏成熟理解，再大的一筆錢也只會化為烏有」。

Bang Lang坦言，不能說提前分財產是錯，對某些家庭來說，若孩子有清晰規劃、負責任理財，這會有所幫助，「但對我來說是個錯誤，我把畢生財富給了還沒準備好的孩子」，並呼籲其他父母在提前贈與財產的時候要三思，「別只看要給多少，更要看給誰、何時給，否則一輩子積蓄化為烏有，留給年邁父母只有悲傷。」