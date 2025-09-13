狼爸性侵親生女兒！反嗆「一個巴掌拍不響」　恐遭鞭刑16下

▲新加坡一名狼父性侵女兒多年。（示意圖／視覺中國CFP）



記者王佩翊／編譯

新加坡一名40歲男子長年性侵親生女兒，從她13歲開始持續到16歲，犯行包括強制口交、性交及肛交等，甚至還揚言要將此事告訴女婿，讓現年22歲的女兒痛苦不已。不僅如此，他還在被妻子質問時反嗆，「一個巴掌拍不響。」所幸被害人最終在丈夫的鼓勵下報警。

根據《新明日報》報導，40歲被告面對13項性侵、擁有攻擊性武器等多項指控。起訴書指出，被告2017年聲稱要向女兒示範「如何與男友親熱」，誘騙女兒接吻、舌吻，而在得逞後犯行逐步升級。

他在2017年至2020年9月間，多次猥褻與性侵女兒，經常趁夜深時潛入女兒房間施暴，強逼口交、性交以及肛交，甚至在女兒結婚後仍不收手，更以金錢利誘或允許外出作為交換條件。根據調查，他在犯案時從未使用保險套。

受害女子曾寫信哀求父親放過她，但遭到無視。2020年8月，她試圖鎖門拒絕，反被威脅要將亂倫關係告知她的丈夫。走投無路下，她向母親揭發此事，豈料被告面對妻子質問時竟反嗆，「一個巴掌是拍不響的。」

被害人是由父親與母親未婚時生下，自幼由外婆撫養，因此一直誤以為外婆是母親，父母是哥哥姊姊，直到小學時才知道真相。儘管如此，她並未怨恨生父，反而與他親近，卻慘遭利用。

受害者後來向丈夫坦承遭遇，丈夫立即報警。被告面臨性侵等多項指控，但他僅承認其中4項。檢方認為被告毫無悔意，向法官求刑18至19年半有期徒刑，並處鞭刑16下，強調被告身為父親卻未盡保護之責，反而性剝削女兒，毫無悔意。