泰21歲男「偷拍裙底」被抓！當場從4樓跳下慘死　手機藏9段偷拍片

▲泰國一名男大學生偷拍女性裙底當場被抓包，沒想到他竟直接跳樓。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名21歲男大學生13日在暖武里府一間知名購物中心搭乘手扶梯時，偷拍女性裙底被抓包，男子被制伏後，與保全發生激烈爭吵，隨後將自己的物品從4樓丟下1樓，自己也跟著跳下去，當場重傷昏迷，送醫搶救後仍宣告不治。然而警方調查發現，該名男學生手機內還藏有多段偷拍影片。

根據khaosod報導，事發地點位於暖武里府邦艾區一間大型購物中心。警方初步調查，這名男學生在購物中心跟隨一名女性搭乘手扶梯，並趁機用手機偷拍對方裙底。被害女子察覺異狀，搭至4樓後立即大聲求救，保全人員隨即趕到現場並制伏該男子。

保全隨後準備檢查男學生的手機及iPad，雙方因此發生激烈爭執，嫌犯情緒激動，先是將背包及iPad從扔向樓下，隨後竟然從4樓一躍而下，墜落至1樓。

警方表示，事發後該名男學生因傷勢過重陷入昏迷，經醫護人員全力搶救仍回天乏術。然而警方在檢視他留下的電子設備後發現，手機內確實存有受害女子的偷拍影片，另外還有約9段在捷運站等公共場所偷拍其他女性的影片，但否認涉及地下偷拍集團勒索。

據了解，該男學生墜樓前曾與母親聯絡，並向母親道歉並告別。他的母親接受警方問話時透露，兒子平時品學兼優，完全不知道他會有這種偷拍行為。

警方指出，男學生已經死亡，而受害女性因目睹全程受到驚嚇，至今尚未報案，案件後續處理仍在評估中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995