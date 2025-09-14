美囚犯移送途中「砸破囚車窗戶」！裸上身吊掛車窗　驚悚畫面曝

▲男子砸破車窗後，爬上窗戶，不斷呼救。（圖／翻攝自TikTok，下同）



記者王佩翊／編譯

美國奧克拉荷馬州一名女子與姊妹開車行駛在奧克拉荷馬市40號州際公路上時，突然目睹一名身穿橘色囚服的受刑人攀爬在打破的後車窗上，並在囚車高速行駛的情況下，上半身全裸探出車窗外，向路過車輛瘋狂求救，甚至企圖脫逃，畫面驚心動魄。

根據當地媒體KFOR報導，目擊者汀金·馬汀（Tiggin Martin）與姊姊亞歷克西絲開車行經現場時，意外捕捉到這震撼一幕。當她們發現時，該名囚犯已經打破了囚車的後車窗，並脫下上衣，爬到車框上向外探，朝後方來車拼命揮手求救，同時試圖拉扯後車門脫逃。

汀金接受訪問時表示，「我們一開始還以為這是惡作劇，整個過程大概持續1到2分鐘，直到囚車駛離高速公路。我們看到他時瘋狂驚呼，『我的天啊！』」從汀金公開的影片中，也可以聽到女性驚慌失措的反應聲，其中一人因擔心囚犯跳車造成更大危險，還警告道，「兄弟，你千萬別做傻事！」

亞歷克西絲回憶當時情況時坦承，她擔心如果囚犯跳車可能會砸到自己的車。她說，「開車時必須專注前方，但同時又忍不住想『這傢伙到底在做什麼？』」

奧克拉荷馬州懲戒部門事後證實，這輛囚車當時正在執行「例行運送」任務，而受刑人砸破車窗的舉動，他們只輕描淡寫地說，囚犯只是想要呼吸「未經授權的新鮮空氣」。

該部門發表聲明指出，「我們的警員當下已意識到情況的嚴重性，因此隨即駛離高速公路，並呼叫額外的執法支援。該名受刑人已被安全制伏並順利運送。」

根據目擊者描述，這場驚心動魄的戲碼僅持續約2分鐘，囚車便緊急駛向路肩停靠。目前該名受刑人身分尚未公開，相關調查是否啟動也不得而知。