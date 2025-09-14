中國對美國晶片展開「歧視、反傾銷」調查　警告：維護國家利益

▲中國針對美國晶片祭出歧視與傾銷調查。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美中貿易爭端再度升溫之際，雙方代表將於14日至17日在西班牙馬德里展開新一輪談判，討論關稅、出口管制與TikTok等敏感議題。就在會談前夕，中國商務部宣布對美國晶片貿易政策啟動「歧視性調查」，並對部分美國類比晶片展開「傾銷調查」，強烈批評華府的保護主義措施，並警告將採取必要手段維護中國企業權益。

根據《路透社》，中國商務部13日宣布啟動兩項調查。其一將針對美國在晶片政策上是否存在對中國企業的不公平待遇，另一則則鎖定美國類比晶片在中國市場是否涉及傾銷，相關產品應用於助聽器、Wi-Fi路由器與溫度感測器等。

中國商務部指出，華府近年對中國晶片產業祭出一連串歧視性調查與出口管制，目的在於壓制中國在高階運算晶片與人工智慧（AI）等領域的發展，違反公平貿易原則。

中國強調，美方近來接連將多家中國企業列入限制清單，甚至指控企業替中國最大晶片製造商中芯國際採購設備，嚴重打擊中國產業鏈。中國商務部更在聲明中直言，美方的做法是「無理打壓」，呼籲華府立即糾正錯誤，否則中國將採取必要措施維護國家與企業利益。

與此同時，美中高層在馬德里的會談也備受矚目。這將是今年第4次重大面對面磋商，繼日內瓦、倫敦與斯德哥爾摩後，雙方曾於7月底原則同意將關稅停火協議延長90天，美國總統川普於8月12日正式批准，期限至11月10日。延長後，美中暫緩互徵報復性關稅，中國亦恢復對美出口稀土。

▲美國貿易代表葛里爾。（圖／達志影像／美聯社）

美方代表團將由美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與財政部長貝森特領軍（Scott Bessent），並與中國副總理何立峰及商務部副部長李成剛等會晤。美國財政部表示，會談將涵蓋關稅、出口管制、TikTok及打擊洗錢等議題。

貝森特同時在七大工業國（G7）會議上呼籲盟友對中國與印度祭出「具體且有力」的關稅，以迫使兩國停止購買俄羅斯石油，藉此削弱莫斯科的戰爭資金，並推動烏克蘭和平談判。

TikTok則是會議另一大焦點。美國國會與川普政府長期質疑TikTok數據安全問題，擔憂用戶資料落入中國政府手中。川普已將TikTok出售美國資產的最後期限延長至9月17日，若未能完成交易，TikTok恐面臨美國全面禁令。中國官媒《人民日報》則反駁，強調北京當局從未要求企業違反當地法律，向政府交出海外數據，並批評華府無理打壓中國科技企業。