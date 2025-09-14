不想輸普丁、金正恩！川普憂淪為「配角」　10月前恐難會晤習近平

▲習近平2017年11月曾邀請川普出訪中國。（圖／路透）

中國正式邀請川普前往北京，與中國國家主席習近平舉行高峰會，但白宮尚未回應。知情人士指出，由於美中在貿易協議及芬太尼流通問題上存在極大分歧，因此峰會能否成行仍尚未明朗，川普更可能僅在10月亞太經合會（APEC）峰會期間與習近平低調會晤。

根據《金融時報》，美國財政部長貝森特將於14日在西班牙首都馬德里會見中國副總理何立峰，進行第4輪談判，希望為川普訪問北京鋪路。近期，美國國務卿盧比歐與美國國防部長赫格塞斯也與中國對口官員通話，引發外界對於兩國元首會晤的猜測。然而，由於談判進展有限，北京峰會的可能性下滑。

前白宮中國事務高官、現為顧問公司Macro Advisory Partners合夥人的貝莎蘭（Sarah Beran）指出，通話與馬德里會議是「明確為領導人級別會晤做準備」，但尚不清楚川普與習近平將在哪裡會晤。

貝莎蘭分析，「目前仍存在分歧，究竟川普與習近平應該在北京會面，還是在APEC期間會面。除此之外，北京仍在試圖釐清川普政府的真正意圖——是達成實質協議、持續談判，還是僅在北京進行一次拍照留念？」

熟悉談判的人士指出，美方挫折感的主要障礙之一，是對北京未嚴厲打擊芬太尼原料出口感到不滿。北京提出願意採取行動，但前提是美方取消川普對中國施加的芬太尼相關關稅；美方則堅持中國應先採取行動並取得成效，才考慮關稅減免。

布魯金斯學會中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）表示，由於談判缺乏突破，北京峰會的理由正逐漸削弱。他指出，「北京不太可能提供超過川普2017年訪問時的排場，而川普也會擔心被視為俄羅斯總統普丁與北韓最高領導人金正恩近期訪中後的陪襯角色。」

亞洲協會政策研究所副總裁柯特勒（Wendy Cutler）認為，美中雙方可能無足夠時間達成可支撐川普北京訪問的貿易協議，「更可能的是，他們會在APEC會面，並宣布一系列成果，但不會有貿易協議。」

Teneo中國專家威爾道（Gabe Wildau）則指出，川普喜歡高調訪問的排場，但若沒有協議，國事訪問的排場將顯得空洞。

不過，前白宮中國事務高官韋德寧（Dennis Wilder）認為，川普與習近平更可能在北京會面。他指出，「川普幾乎肯定更偏好在北京舉行峰會，以對比普丁與金正恩近期受到的熱烈歡迎。若僅在APEC邊緣會面，將讓人想起去年川普與習近平在舊金山APEC峰會期間的邊緣會晤。」

近期發展也增加峰會不確定性。川普13日呼籲北約國家對中國實施50%至100%制裁，迫使北京停止購買俄羅斯石油，且此前也呼籲歐盟對中國進口商品徵收100%關稅。美方12日還將中國集團列入出口黑名單，凸顯出口管制仍是雙方爭議焦點。