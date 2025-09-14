華郵：川普擬派千名國民兵進駐路易斯安那州

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美媒引述取得的五角大廈規劃文件報導，美國總統川普政府已草擬計畫，準備派遣1000名路易斯安那州國民兵，前往該州城市中心地區執行維持治安行動。儘管美國多數城市的暴力犯罪率已明顯下降，川普仍將「打擊犯罪」列為重要施政優先，尤其針對由民主黨主政的城市強化執法，已引發法律爭議與多地抗議。

《華盛頓郵報》取得的這項計畫文件由五角大廈撰寫，指出若經由州長申請，將可派遣國民兵部隊進入紐奧良（New Orleans）、巴頓魯治（Baton Rouge）等城市，協助地方政府執法。動員期將持續至2026年9月30日，但目前未載明起始日期。根據文件內容，國防部強調在此類提案中，軍方擁有「獨特優勢」，可支援地方當局打擊犯罪。

不過，目前尚無聯邦或路易斯安那州州政府官員證實該計畫已獲批准。依規劃內容，此行動必須由與川普同屬共和黨的路州州長蘭德瑞（Jeff Landry）提出申請才能實施。

▲川普在全國多地部署國民兵，尤其針對民主黨州。（圖／路透）



川普的作法也引來批評聲浪。民主黨領袖認為，部署國民兵並非真為降低犯罪，而是川普為展現強人形象所施行的政治手段。上周末，在華盛頓特區已有數千人走上街頭示威，抗議川普政府對民主黨執政城市施加強硬措施。

此外，路州希夫波特（Shreveport）多名居民也向《路透社》表示，他們認為這種大規模軍力部署根本是政治表演，無助於社區實際治安改善。

五角大廈的規劃還包括國民兵可能協助毒品查緝任務，並提供地方單位後勤與通訊支援。但國防部發言人則對報導中提及的文件內容未進一步說明。