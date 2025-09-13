　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政府逮捕韓籍勞工　美媒嘆「美國缺乏人才」：應改善簽證問題

▲▼美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國喬治亞州現代汽車、LG新能源所合資的電池工廠4日遭美國移民與海關執法局（ICE）等單位突襲，逮捕300多名韓籍勞工，引發輿論關注。美媒《華爾街日報》撰寫社論，認為美國當地缺乏電池工廠設備技術人力，急需擴大臨時工作簽證制度，以吸引外國投資與專業人才。然而，返國的韓籍勞工則表示，目前暫無再赴美意願。

《華爾街日報》分析，喬治亞州現代汽車電池工廠突襲事件在南韓引起廣泛迴響，呼籲美國政府正視當地技術人力不足問題。社論指出，南韓總統李在明在就職百日記者會提到，企業若因美國簽證限制而面臨困難，可能影響未來對美直接投資，尤其安裝與操作先進設備需具備專業技術人力，但美國本土卻缺乏這類人才。

▲▼美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓籍勞工慘遭美國移民當局上手銬、綁鐵鍊的畫面，對於南韓國內民眾而言相當震撼，甚至難以接受。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，美國當地卻不提供足夠簽證給外國技術人員。《華爾街日報》認為，雖然此番言可能引起美國人反感，但確實反映現實困境。

社論進一步指出，美國盟友國雖願意接受部分關稅政策，但這種彈性最終仍可能與國內選民的耐心產生衝突。事件中，韓籍勞工被上手銬與鎖鏈束縛的畫面曝光，使得此類突襲行動在南韓民眾心目中留下負面印象。

儘管美國川普政府聲稱，一部分勞工為非法越境，另一些人則持過期簽證或從事未符合簽證規定的工作，但不論如何，類似喬治亞州的突襲行動，恐抑制外國投資意願。

▲▼遭美國移民當局拘留數日的韓籍勞工，12日下午搭乘南韓政府包機返抵仁川機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼遭美國移民當局拘留數日的韓籍勞工，12日下午搭乘南韓政府包機返抵仁川機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼遭美國移民當局拘留數日的韓籍勞工，12日下午搭乘南韓政府包機返抵仁川機場。（圖／達志影像／美聯社）

然而，這些在美國電池工廠而遭移民當局逮捕、被川普視為「人才」的韓籍勞工，早就對美國心灰意冷。根據《韓聯社》，12日搭乘南韓政府包機回國的勞工表示，過程中曾聽聞部分同事遭美國執法人員持槍對待，讓他們心生畏懼，「現在已經不打算再回去美國了」。

其他員工則透露，目前公司尚未安排相關出差計畫，重點是讓勞工趕緊安全回國。家屬也表達擔憂，認為應該暫時禁止派遣至美。

南韓政府官員則指出，需優先照護返國勞工的身心狀態，短期內公司不會建議他們立即重返美國。南韓外交部表示，將與美方協調，明確解釋簽證與工作許可相關規範，確保勞工下次入境美國不會受到任何影響。員工與家屬則普遍認為，美國現行簽證制度存在漏洞或慣例問題，需修訂或改善，以保障海外工作的安全與合法性。

