台灣10家公司上榜！美媒評選「全球最佳企業」　輝達擊敗微軟居冠

▲中國信託登上《時代雜誌》（TIME）所公布「2025全球最佳企業」排行榜，為台灣入榜企業中的榜首。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／綜合報導

美媒《時代雜誌》（TIME）公布「2025全球最佳企業」（World’s Best Companies）排行榜，台灣共有10家企業入榜，其中以中國信託居台企之首；不過，台積電（TSMC）並未上榜。全球方面，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）憑藉強勁的AI需求與遊戲部門表現，市值於今年夏天突破4兆美元，超越微軟奪下榜首。

《時代雜誌》指出，過去一年美國川普政府關稅政策、AI快速發展及消費者需求轉變，迫使不少傳統領導企業調整策略，也造就新興巨頭崛起。全球前10大企業依序為輝達、微軟、摩根大通（JPMorgan Chase）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta、福斯集團（Volkswagen Group）、西班牙銀行集團BBVA、空中巴士（Airbus）以及保險業者信諾（Cigna Corporation）。

輝達獲得97.62的高分，成為今年最大亮點。除了AI晶片需求持續高漲，旗下遊戲部門營收表現同樣亮眼，使其在評比中穩居第一。微軟則在AI服務帶動下持續成長，位居第二。相較之下，過去多年榜首的蘋果（Apple）則因2022至2024年間營收下滑，首次跌出榜單，但其營運趨勢正在調整。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）強調，公司正積極加大AI投資，並在最新財報公布7月營收年增10%，創下自2021年以來最大漲幅。

除了科技巨頭，Nike以第14名成為服飾、鞋類與運動用品企業中排名最高，領先精品巨頭LVMH（第21名）與運動品牌Lululemon（第36名）；製藥大廠Novo Nordisk則位居第15，持續憑藉創新維持領先地位。

至於台灣則共有10家企業入榜，其中中國信託排名第355，成為台灣表現最佳的企業；智邦科技排名第397，聲寶第483，華碩第582，富邦金控第593。其餘入榜的還有康舒科技（第720）、世同電子（第740）、台達電（第757）、友達光電（第848）。

這些企業分數落在76至84之間，展現台灣在金融、電子與科技製造領域的多元實力。分析指出，這份榜單以員工滿意度、收入增長及永續透明度為評分標準，凸顯AI與國際經貿變局正深刻改變企業版圖。