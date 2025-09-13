盛唐中醫鉛中毒悲劇！國民黨台中黨部前主委妻子病情惡化逝世

▲盛唐中醫鉛中毒案，受害的前國民黨台中市黨部主委陳明振夫婦（中2）及台中市議員張彥彤（右2）2020年12月23日開記者會畫面。（圖／記者白珈陽攝）



記者董美琪／綜合報導

2020年台中爆發盛唐中醫鉛中毒事件，共造成包括前議長張宏年、議員張彥彤一家在內的46人受害，其中也有國民黨台中市黨部前主委陳明振的妻子。陳妻原本罹患乳癌第三期並合併淋巴腫瘤，正積極接受治療，但在服用中藥後發生鉛中毒，使病情更加惡化。經多年努力抗癌，仍於昨（12日）傍晚辭世，享年63歲。

陳明振昨晚在Threads沉痛發文寫道：「我終究還是失去了妳！坐在妳的身旁，回憶種種，37年的夫妻緣分，在今天下午五點五分，陰陽兩別！妳放下罣礙，安心前往未知的世界！我會永遠念著妳。」字裡行間滿溢對妻子的思念與悲痛。

2018年8月選戰期間，陳明振陪同妻子就醫，確認罹患乳癌第三期合併淋巴腫瘤。為了照顧病妻及年邁母親，他於2019年2月宣布辭去黨職，暫別政壇。夫妻倆曾前往盛唐中醫調理身體，不料服下含有禁止入藥的硃砂中藥，導致體內鉛含量飆升至95單位，嚴重影響健康。

即便如此，夫妻二人仍積極求醫，持續治療。直到今年3月底，盛唐、九福中醫鉛中毒案二審宣判時，陳明振曾透露妻子癌症再度轉移，全家人奔波各地治療。陳妻於昨日下午5時5分安詳離世，留下親友無限哀思。