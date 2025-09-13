　
地方焦點

盛唐中醫鉛中毒悲劇！國民黨台中黨部前主委妻子病情惡化逝世

▲▼盛唐鉛中毒。（圖／記者白珈陽攝）

▲盛唐中醫鉛中毒案，受害的前國民黨台中市黨部主委陳明振夫婦（中2）及台中市議員張彥彤（右2）2020年12月23日開記者會畫面。（圖／記者白珈陽攝）

記者董美琪／綜合報導

2020年台中爆發盛唐中醫鉛中毒事件，共造成包括前議長張宏年、議員張彥彤一家在內的46人受害，其中也有國民黨台中市黨部前主委陳明振的妻子。陳妻原本罹患乳癌第三期並合併淋巴腫瘤，正積極接受治療，但在服用中藥後發生鉛中毒，使病情更加惡化。經多年努力抗癌，仍於昨（12日）傍晚辭世，享年63歲。

陳明振昨晚在Threads沉痛發文寫道：「我終究還是失去了妳！坐在妳的身旁，回憶種種，37年的夫妻緣分，在今天下午五點五分，陰陽兩別！妳放下罣礙，安心前往未知的世界！我會永遠念著妳。」字裡行間滿溢對妻子的思念與悲痛。

2018年8月選戰期間，陳明振陪同妻子就醫，確認罹患乳癌第三期合併淋巴腫瘤。為了照顧病妻及年邁母親，他於2019年2月宣布辭去黨職，暫別政壇。夫妻倆曾前往盛唐中醫調理身體，不料服下含有禁止入藥的硃砂中藥，導致體內鉛含量飆升至95單位，嚴重影響健康。

即便如此，夫妻二人仍積極求醫，持續治療。直到今年3月底，盛唐、九福中醫鉛中毒案二審宣判時，陳明振曾透露妻子癌症再度轉移，全家人奔波各地治療。陳妻於昨日下午5時5分安詳離世，留下親友無限哀思。

更多新聞
相關新聞

盛唐中醫硃砂毒害46病患！二審判決出爐

盛唐中醫硃砂毒害46病患！二審判決出爐

台中市盛唐、九福中醫2020年爆出在中藥內加入禁藥硃砂，造成台中市前議長張宏年等46人鉛中毒，受害者最小僅5歲，甚至有女病患來不及等到賠償就病逝。一審判決盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）7年6月、九福醫師洪彰宏7年2月、藥商歐國樑6年徒刑。二審台中高分院改判呂志霖應執行5年徒刑、2年徒刑，得易服社會勞役。

盛唐害46人鉛中毒　被害家屬認判決太輕

盛唐害46人鉛中毒　被害家屬認判決太輕

盛唐鉛中毒者病逝　患者生前模樣曝

盛唐鉛中毒者病逝　患者生前模樣曝

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

盛唐鉛中毒案　醫師控廠商賣假藥求償5.7億

盛唐鉛中毒案　醫師控廠商賣假藥求償5.7億

關鍵字：

陳明振盛唐中醫

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

