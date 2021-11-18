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社會 社會焦點 保障人權

盛唐鉛中毒者首例病逝　患者生前「腹水嚴重、腳趾發黑」模樣曝

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲盛唐中醫鉛中毒案受害的56歲張女，還等不到該有的賠償，不幸於本月2日病逝 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市前盛唐中醫診所院長呂世明（現改名為呂志霖）和九褔中醫診所醫師洪彰宏不當使用禁藥硃砂，造成前中市議長張宏年等46人中毒，其中1名張姓女病患在這1年中病情加重，乳癌轉移成肝癌，不幸於本月2日病逝，張女親屬提供其生前照片，只見她四肢骨瘦如柴，卻因腹水嚴重肚子凸如蛙腹，身體多處出現瘀青，腳趾更是發黑腫脹，年僅56歲的張女遲遲等不到該有的賠償就此離世，成為首例鉛中毒病逝的病患，如今其他受害病患及家屬在律師陪同下出面，希望呂正視受害者心聲。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼張女身體多處出現瘀青，腳趾發黑腫脹。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

部分患者今日與律師羅永安召開記者會，張女家屬以相當難過等理由，沒有出席。病友何女表示，她在張女生前曾在同一醫院治療，曾數次探望當時重症的張女，何女指出，去年12月起，張女腹水非常嚴重，精神狀況委靡，出院回家後，腳開始有水腫情形，上月20日委任律師後再度入院，健康每況愈下，幾乎每天昏睡，直至上月底醒來，張女告訴丈夫「我想回家」，回家後數天便不幸離世。

羅永安表示，張女委任他時，看得出張已經非常虛弱，未料不到2個禮拜張女竟不幸病逝，令他相當震撼，因一般56歲的人應該還是家裡重要的支柱，如今家屬均悲痛到無法表達意見、不願出席記者會，當初病患只是期望透過中藥得以改善身體況狀，卻發生此事，對於家屬是難以承受之痛。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盛唐中醫和九褔中醫違法使用硃砂一案，出現首例病逝患者，受害者今日召開記者會 。（圖／記者白珈陽攝）

前國民黨台中市黨部主委陳明振的妻子也是盛唐中醫鉛中毒患者，他提出3項聲明表示，受害者期望有法院認證的醫療單位來鑑定他們受害人的身體不適跟鉛中毒有因果關係，事隔一年多，許多病友經過解毒治療，血中鉛濃度已經大幅降低，但是後遺症還是持續發作。

陳明振呼籲，呂世明要拿出誠意討論賠償問題，而不只是透過委任律師表達，願賠償掛號費跟醫藥費，中醫鉛中毒案例是台灣首例，受害人須要面對長久的身體痛苦與不斷的醫療過程，病患及家屬身心俱疲，加害人應該受到合乎比例原則的懲罰，以儆效尤。

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