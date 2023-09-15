盛唐中醫硃砂毒害46人釀1死　被害家屬認判決太輕必提上訴

▲盛唐中醫2020年爆發鉛中毒案。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市盛唐、九褔中醫鉛中毒案，歷經2年多審理，台中地院15日判決盛唐中醫負責人呂世明（後改名為呂志霖）7年6月、九褔負責人洪彰宏7年2月、藥商歐國樑6年，可上訴。被害家屬國民黨台中市黨部前主委陳明振認為判決太輕，無法與受害人長期傷害相比擬，一定會提起上訴。

陳明振妻子罹患乳癌，聽聞盛唐中醫醫術高明，上門求診調理身體，未料服用的中藥處方內含禁藥硃砂，導致妻子重金屬鉛中毒，陳明振曾於受訪悲憤表示「他竟天天餵毒給妻子而不知。」

今天判決出爐，陳明振指出在法庭最後的辯論庭中，對方律師稱本案告訴人與家屬運用政治力介入、告訴人要求高達6億元賠償金獅子大開口、鉛中毒只要多喝兩瓶牛奶就可解毒等語，這些言論在被害人耳中聽來無異是第二次傷害。

受害人林美雲說，她與先生退休多年，平民百姓何來政治力介入？求償6億元之說更是違背事實，在消基會協調和解時，加害人僅願提出5萬元賠償，他們從未提出任何賠償金數目，何來6億之說？如果鉛中毒以兩瓶牛奶即可解毒，請加害人同樣服用一樣份量硃砂與鉛丹後，服用兩瓶牛奶看看能否解毒？

陳明振表示，受害人的身體已經受到不可逆的傷害，無論是心理上或生理上，迄今仍然飽受鉛中毒後遺症的荼毒，加害人判刑7年6月，可是被害人身體的苦難不是10年、20年可以解脫的。他們尊重法官的判決，但是加害人一定會再提上訴，我們期待在漫長的司法訴訟過程，不要淪為「一審重判，二審輕判，三審無罪釋放」的結局！

陳明振說，迄今受害人有2位已經過世，其中1名56歲女病患癌症轉移，嚴重腹水、腳趾發黑腫脹，來不及等到賠償就病逝，另一名5歲的小女童今年已經8歲，病況仍然一直沒有改善，期待加害人能真的受到應有的懲罰，以儆效尤，對坊間不遵守醫療規定投放禁藥，假善意醫療之名行投放禁藥之實的醫療行為，不會再度發生。