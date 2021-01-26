盛唐鉛中毒案　中醫師呂世明控廠商賣假藥求償5.7億

記者羅志華／台北報導

台中盛唐中醫診所於2020年12月間驚傳藥內含鉛，使前台中市議長張宏年一家4口中毒，消基會替30名被害人向盛唐、同樣供「鉛藥」的九福診所，及欣隆藥業求償12.7億；盛唐醫師呂世明26日透過律師控訴，向欣隆買的是無毒的「水飛硃砂」，不料對方竟賣鉛丹給他，除提告詐欺外，也求償5億7511萬餘元賠給受害人，另索賠1元名譽損失。

▲李岳洋律師拿出「鉛丹」與「水飛硃砂」的對照圖，表示專長內科的呂醫師，一時也難以分辨。（圖／記者羅志華攝）

呂醫師聲明稿指出，他與欣隆配合10餘年，2017年買了一台斤「水飛硃砂」也沒事，2020年6月用完後，以1台斤4800元再向對方購買，不料欣隆藥業負責人歐國樑，竟給了他1台斤只有480元的「鉛丹」，更害他誤用於病人的內服藥中，使受害人鉛中毒，更因後續法律追訴、媒體報導，使他名譽掃地。

▲呂醫師也出示收據，證明當初買的是1台斤4800元的「水飛硃砂」，不料對方給的竟是「鉛丹」。（圖／記者羅志華攝）

李岳洋律師表示，欣隆藥業供應對象，遍及台中大小醫院、診所，呂醫師更因與對方合作多年相當信任，而鉛丹在外貌上，又與「水飛硃砂」極度相似，呂醫師即使行醫多年，但專長內科的他，一時也無法分辨常用於外科的「鉛丹」，最終導致病患集體中毒，就連親姐姐也受害，讓他相當自責。

▲「水飛硃砂」1台斤市價4800元，而「鉛丹」1台斤僅480元。（圖／記者羅志華攝）

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