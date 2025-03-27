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議長全家吃中藥竟鉛中毒！硃砂毒46人1女癌逝　二審判決出爐

▲▼盛唐中醫換公告。（圖／記者白珈陽攝）

▲盛唐中醫使用禁藥硃砂加在中藥內，造成46名病患鉛中毒。（ETtoday資料照片／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、吳佩蓁／台北報導

台中市盛唐、九福中醫2020年爆出在中藥內加入禁藥硃砂，造成台中市前議長張宏年等46人鉛中毒，受害者最小僅5歲，甚至有女病患來不及等到賠償就病逝。一審判決盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）7年6月、九福醫師洪彰宏7年2月、藥商歐國樑6年徒刑。二審台中高分院改判呂志霖應執行5年徒刑、2年徒刑，得易服社會勞役。

回顧全案，2020年7月30日台中市前議長張宏年與其子、現任市議員張彥彤等一家4口突然鉛中毒，結果發現張家從2015年起於盛唐中醫診所看診，並服用負責人呂世明醫師所開立的中藥粉，就醫檢查後竟發現張家人體內的鉛含量竟然超標。

▲▼盛唐鉛中毒。（圖／記者白珈陽攝）

▲前國民黨台中市黨部主委陳明振夫婦（中2）及台中市議員張彥彤（右2）都是受害者。（ETtoday資料照片／記者白珈陽攝）

當時，張宏年之子、市議員張彥彤因腹痛、失眠、多重器官發炎等症狀而就醫，經醫師診斷為「鉛中毒」，他的家人包括張宏年也陸續住院，張前議長甚至腦部受損，後來查出，張前議長一家人長期服用某中醫診所醫師開立的中藥粉，才會鉛中毒。依照衛福部規定，硃砂是禁藥不能用，鉛丹只能外用，不可以食用，更別說用於醫療行為，檢察官調查後2020年起訴醫師、藥商等3人。

台中地檢署認定，盛唐、九褔及欣隆藥業因不當醫療行為，導致患者鉛中毒，接連查出許多求診患者也出現不良反應或後遺症，受害者至少上百人，血中鉛含量超標，依違反藥事法、刑法等罪嫌提起公訴。

46名受害者中，年紀最小的是年僅5歲賴姓女童，賴母指控當初為了幫女兒調養身體才去盛唐就醫，沒想到卻導致女兒鉛中毒、神經系統嚴重受損，出現無法大小便、癲癇等後遺症。另名56歲的張姓女子因罹患乳癌，經西醫治療後，轉到盛唐中醫調養，不料卻發生鉛中毒，出現腹水嚴重、腳趾發黑等症狀，2021年11月因乳癌轉移成肝癌病逝，還等不到判決賠償就不幸病逝。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盛唐中醫鉛中毒案，受害者2021年現身召開記者會控訴。（ETtoday資料照片／記者白珈陽攝）

一審台中地院依藥事法、過失傷害罪等，判處盛唐中醫院長呂志霖判7年6月、九褔中醫診所洪彰宏7年2月、藥商歐國樑6年，欣隆藥業判罰金80萬元。

台中高分院今（27日）宣判，法官審酌呂志霖與部分被害人達成和解，且一審係以病患就診次數，認定呂志霖共犯1063次罪行，二審則認為病患就醫後症狀未改善，便會持續前往就醫，因此有「接續性」，故降低呂犯罪情節，改認呂共犯234罪，其中不得易科罰金部分，判決應執行5年有期徒刑；另判2年有期徒刑，則可易服勞役；至於呂志霖另犯業務登載不實罪部分，判3月徒刑，得易科罰金。

藥商歐國樑犯販賣禁藥、製造禁藥罪，法官認為歐雖有過失，但醫師應有專業知識去把關藥材，改判4年2月徒刑。九褔中醫診所洪彰宏犯共同販賣禁藥、販賣禁藥致重傷，改判應執行6年有期徒刑。全案仍可上訴。

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