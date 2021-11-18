盛唐鉛中毒者病逝　癌友控惡醫推拖拉等不到賠償與正義　

記者白珈陽／台中報導

台中市前盛唐中醫診所院長呂世明（現改名為呂志霖）和九褔中醫診所醫師洪彰宏不當使用禁藥硃砂，造成前中市議長張宏年等46人中毒。時隔1年後，其中1名張姓女病患不幸於本月2日病逝，其他仍在進行療程的病友聽聞此事，心中無限感慨，18日上午舉行記者會，控訴呂等人對於受害者賠償問題完全推託，至今沒有付出任何實質賠償，盼加害人應該受到合乎比例原則的懲罰。

▲盛唐中醫和九褔中醫違法使用硃砂一案，出現首例病逝患者，受害者今日召開記者會。（圖／記者白珈陽攝）

盛唐和九褔（音同富）中醫診所去年8月初爆發不當醫療導致患者鉛中毒，台中市政府衛生局依醫師法第25條第1款廢止呂世明、洪彰宏醫師證書，此外，康然中醫診所醫師張勝為懲戒停業3個月；欣隆藥業有限公司廢止藥商許可執照。

受害者之一的張姓女病患，因西醫治療乳癌告一段落後，轉為中醫調養前往盛唐中醫就醫，未料卻從此毒害纏身，乳癌轉移成肝癌，不幸於2日病逝，成為首例鉛中毒病逝的病患。

部分患者今日與律師羅永安召開記者會，張女家屬以相當難過等理由，沒有出席。病友何女表示，她在張女生前曾在同一醫院治療，曾數次探望當時重症的張女，何女指出，去年12月起，張女腹水非常嚴重，精神狀況委靡，出院回家後，腳開始有水腫情形，上月20日委任律師後再度入院，健康每況愈下，幾乎每天昏睡，直至上月底醒來，張女告訴丈夫「我想回家」，回家後數天便不幸離世。

▲病友何女。（圖／記者白珈陽攝）

病友家屬陳男表示，雖然案件已經進入司法程序，加害人一方面在庭上承認施用禁藥的錯誤，企圖向法官表明悔意，另一方面卻對受害者的賠償問題展現推拖拉的心態，只願意賠償受害者的掛號費及醫藥費，盼對方展現誠意，還死者與受害病患一個公道。

前國民黨台中市黨部主委陳明振的妻子也是受害者之一，他提出3點聲明：

1.我們受害者期望有法院認證的醫療單位來鑑定我們受害人的身體不適跟鉛中毒有因果關係，事隔一年多，許多病友經過解毒治療，血中鉛濃度已經大幅降低，但是後遺症還是持續發作。

2.請犯罪人拿出誠意討論賠償問題，犯罪人的律師在和解過程中表達僅願意賠償掛號費跟醫藥費

3.中醫鉛中毒案例是台灣首例，受害人必須要面對長久的身體痛苦與不斷的醫療過程,病患及家屬身心俱疲，加害人應該受到合乎比例原則的懲罰。已儆效尤。