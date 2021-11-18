　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

盛唐鉛中毒者病逝　癌友控惡醫推拖拉等不到賠償與正義　

記者白珈陽／台中報導

台中市前盛唐中醫診所院長呂世明（現改名為呂志霖）和九褔中醫診所醫師洪彰宏不當使用禁藥硃砂，造成前中市議長張宏年等46人中毒。時隔1年後，其中1名張姓女病患不幸於本月2日病逝，其他仍在進行療程的病友聽聞此事，心中無限感慨，18日上午舉行記者會，控訴呂等人對於受害者賠償問題完全推託，至今沒有付出任何實質賠償，盼加害人應該受到合乎比例原則的懲罰。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盛唐中醫和九褔中醫違法使用硃砂一案，出現首例病逝患者，受害者今日召開記者會。（圖／記者白珈陽攝）

盛唐和九褔（音同富）中醫診所去年8月初爆發不當醫療導致患者鉛中毒，台中市政府衛生局依醫師法第25條第1款廢止呂世明、洪彰宏醫師證書，此外，康然中醫診所醫師張勝為懲戒停業3個月；欣隆藥業有限公司廢止藥商許可執照。

受害者之一的張姓女病患，因西醫治療乳癌告一段落後，轉為中醫調養前往盛唐中醫就醫，未料卻從此毒害纏身，乳癌轉移成肝癌，不幸於2日病逝，成為首例鉛中毒病逝的病患。

部分患者今日與律師羅永安召開記者會，張女家屬以相當難過等理由，沒有出席。病友何女表示，她在張女生前曾在同一醫院治療，曾數次探望當時重症的張女，何女指出，去年12月起，張女腹水非常嚴重，精神狀況委靡，出院回家後，腳開始有水腫情形，上月20日委任律師後再度入院，健康每況愈下，幾乎每天昏睡，直至上月底醒來，張女告訴丈夫「我想回家」，回家後數天便不幸離世。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲病友何女。（圖／記者白珈陽攝）

病友家屬陳男表示，雖然案件已經進入司法程序，加害人一方面在庭上承認施用禁藥的錯誤，企圖向法官表明悔意，另一方面卻對受害者的賠償問題展現推拖拉的心態，只願意賠償受害者的掛號費及醫藥費，盼對方展現誠意，還死者與受害病患一個公道。

前國民黨台中市黨部主委陳明振的妻子也是受害者之一，他提出3點聲明：

1.我們受害者期望有法院認證的醫療單位來鑑定我們受害人的身體不適跟鉛中毒有因果關係，事隔一年多，許多病友經過解毒治療，血中鉛濃度已經大幅降低，但是後遺症還是持續發作。

2.請犯罪人拿出誠意討論賠償問題，犯罪人的律師在和解過程中表達僅願意賠償掛號費跟醫藥費

3.中醫鉛中毒案例是台灣首例，受害人必須要面對長久的身體痛苦與不斷的醫療過程,病患及家屬身心俱疲，加害人應該受到合乎比例原則的懲罰。已儆效尤。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
增7人接種疫苗後死亡！　這廠牌3人最多
混打已22萬人登記！　這選項最多人勾選
ET民調／「四個不同意」逆勢上漲　僅這2項同意過半
今年莫德納「全數到貨」！　第十批115萬劑今抵台
快訊／第14輪加開混打！明限6小時預約　後天開打
快訊／本土+0　今增3例境外移入
LIVE／混打意願登記16:00收單　陳時中最新說明
「吃到飽始祖」收攤！　撤出南京東路20年老店
快訊／三重交流道車禍1人死亡　南向封閉中
年底3生肖天降橫財！　倒楣鬼還有救「明天做3件事」旺翻
陳冠希41歲「老態現形」！　全網震驚：不敢相信和謝霆鋒同歲
盛唐中醫害慘46人　女病患鉛中毒離世　
台中「一蘭」半夜吃不到！　營業僅限這時段

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大二生開刀房手術縫合罰款5萬元　成醫：尊重衛生局裁罰

山西非遺「麵塑節」　佛光山佛陀紀念館展出

盛唐鉛中毒者病逝　癌友控惡醫推拖拉等不到賠償與正義　

恆春文化中心今開工動土 帶動屏南藝文發展

崑大公廣系漁樂美眉「職村秀」策略奏效　大專生洄游農村計畫奪銀

狂問五月天高雄跨年　陳其邁尬回：比照台積電「我不能爆雷」

國際美聲歌手跨海捎來暖心問候　黃偉哲：國際情誼溫暖人心

「2021屏東馬拉松」開跑　屏警交通管制措施看這裡

雲林沿海非法傾倒廢嚴重　警嚴格稽查今年度取締9件移送19人

320公分偽虎鯨擱淺宜蘭沙灘　緊急搶送基隆八斗子救援站照護

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

大二生開刀房手術縫合罰款5萬元　成醫：尊重衛生局裁罰

山西非遺「麵塑節」　佛光山佛陀紀念館展出

盛唐鉛中毒者病逝　癌友控惡醫推拖拉等不到賠償與正義　

恆春文化中心今開工動土 帶動屏南藝文發展

崑大公廣系漁樂美眉「職村秀」策略奏效　大專生洄游農村計畫奪銀

狂問五月天高雄跨年　陳其邁尬回：比照台積電「我不能爆雷」

國際美聲歌手跨海捎來暖心問候　黃偉哲：國際情誼溫暖人心

「2021屏東馬拉松」開跑　屏警交通管制措施看這裡

雲林沿海非法傾倒廢嚴重　警嚴格稽查今年度取締9件移送19人

320公分偽虎鯨擱淺宜蘭沙灘　緊急搶送基隆八斗子救援站照護

牛皮吹破！陸國企誇員工「一年蓋7億個章」　網一算：每秒要22次

增7人接種疫苗後死亡！「所有廠牌」均上榜　莫德納3人最多

象魔力VS郭郁政　運彩開盤看好兄弟

周思潔帶骨灰看電影：我不是瘋子！　體會辛龍傷痛「幾10年都走不出」

戴資穎號召舒跑杯線上跑！　免報名費再送限量背心抽簽名球拍

杜蘭特生涯三分命中數超奈許　美名嘴竟說KD遭厄文背叛

AZ族混打已22萬人登記！　莫德納、BNT「2者都選」最多

莫德納打氣差！陳時中：仍尊重大家意願　次世代疫苗初步規劃曝

春節前夕防疫旅館不足4萬房　交長評：有分流量應足夠

陪探病、長照訪視「篩檢規定」一次看　2條件可免篩！

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

地方熱門新聞

海神惡煞撂人來　6名少年仔違停、丟菸蒂、無罩　議員轟：起碼再罰12萬

休旅車突右切！他失控撞護欄打滑2圈半

盛唐鉛中毒者首例病逝等不到賠償正義

羅浮高中學生集體暈針　衛生局：14學生不適

高雄5區明天停水15小時！影響20.1萬戶

三義加碼振興3000元　1萬5千人受惠

桃園新創會參訪市議會　認識議政推動

即／彰化廂型車連撞8車！闖紅燈撞飛騎士

記者狂問五月天跨年！　陳其邁尬回：不能爆雷

賭盤林靜儀讓3000票藍綠反應曝光

投資台灣三大方案　桃園總投資額達2,540億

桃園11/23加開AZ疫苗施打專案　即日起預約

天池山莊委外爭議　林管處：是為終結亂象

金門大橋進度超前　明年7月完工通車

更多熱門

相關新聞

盛唐鉛中毒5歲女童慘況曝！大小便全靠灌腸、導尿

盛唐鉛中毒5歲女童慘況曝！大小便全靠灌腸、導尿

台中市盛唐中醫摻入重中屬毒害人數難以預料，有人因面子問題不願出面，目前只有40人勇於指控，台中地方法院11日將召開審理庭，受害最年輕的5歲賴姓女童9日在母親、台中市議員張彥彤陪同下出面，賴母悲痛的說，女兒無法大小便，都得靠灌腸、導尿，有時還會出現癲癇，晚上哭鬧，更慘的是，鉛中毒不知何時才會完全排除體外，後遺症跟著她一輩子。

呂世明認罪中藥摻硃砂　改名擺脫網路黑歷史

呂世明認罪中藥摻硃砂　改名擺脫網路黑歷史

呂世明被廢醫證　張彥彤：人命不該討價還價

呂世明被廢醫證　張彥彤：人命不該討價還價

盛唐鉛中毒案　醫師控廠商賣假藥求償5.7億

盛唐鉛中毒案　醫師控廠商賣假藥求償5.7億

即／盛唐再勒令停業3個月！累計挨罰121萬

即／盛唐再勒令停業3個月！累計挨罰121萬

關鍵字：

盛唐中醫鉛中毒

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

明年3/1起全台「禁養比特犬」

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又圓」：只剩這部位最大

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面