國際焦點

川普盟友遭槍殺「遺孀首度發聲」　悲曝：丈夫使命不會結束

記者吳美依／綜合報導

美國保守派評論家查理·柯克（Charlie Kirk）遭暗殺身亡後，遺孀艾瑞卡·柯克（Erika Kirk）首度公開發聲，強調亡夫的使命不會結束。

艾瑞卡強忍淚水表示，「你們完全不知道，這已經在這位妻子心中點燃了什麼樣的怒火，這位寡婦的哭聲將在全世界迴響，如同戰鬥的號角。」

她誓言透過亡夫創立的保守派非營利組織「美國轉折點」（Turning Point USA）延續其政治理念，「我丈夫打造的政治運動不會消亡。不會的，我拒絕讓這種事情發生……沒有人會忘記我丈夫的姓名，而我將確保這一點。」

▲▼美國保守派評論家查理·柯克（Charlie Kirk）遭暗殺身亡，空軍二號將其遺體送回家鄉。遺孀艾瑞卡·柯克（Erika Kirk）在副總統范斯夫妻（右2位）陪同下共同搭乘空軍二號。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾瑞卡（Erika Kirk）在副總統范斯夫妻（右2位）陪同下，搭乘空軍二號把丈夫遺體送回家鄉。（圖／達志影像／美聯社）

艾瑞卡感謝醫護人員與調查人員，還有總統川普、副總統范斯的支持，「總統先生，我丈夫很愛你，他知道你也很愛他。他知道的。你們的友誼不可思議，你是如此支持他，正如他支持你那樣。」

川普先前發文證實柯克死訊時寫道，「偉大、甚至可說是傳奇的查理·柯克過世了。沒有人比查理更了解，或者能夠擄獲美國年輕人的心。他受到所有人的愛戴與欽佩，尤其是我。而他現在已經不在我們身邊。」他表示，自己與妻子梅蘭妮亞已向家屬致哀，「查理，我們愛你！」

艾瑞卡曾經獲得亞利桑那州小姐（Miss Arizona USA）頭銜，大學時是一名籃球運動員，目前在自由大學（Liberty University）攻讀聖經研究博士學位，與丈夫育有一對年幼子女。她創立服飾品牌Proclaim並主持podcast節目Midweek Rise Up，經常陪同先生參與公開活動。

09/11

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

持有陸身分證及護照　台青應志宏台灣身分已遭註銷
不只四叉貓！雪坊終止「黃士修、陳沂」合作：引起吵架的都不做了
Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」
爆炸畫面曝！　道路瞬間一片火海
快訊／水塔腐屍身分確認了！
44架次共機艦出海擾台　國防部任務機監控

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

