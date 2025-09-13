柯克遭刺殺身亡　22歲男大生落網！警長父親手逮人

▲猶他州州長考克斯（演說者）和聯邦調查局及當地執法部門開記者會說明。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普宣布，涉嫌槍殺保守派倡議人士、川普的盟友柯克（Charlie Kirk）的嫌犯已經落網。美國媒體引述消息指出，嫌犯是來自猶他州的22歲男子泰勒羅賓森（Tyler Robinson），而且正是他當警局長的父親馬特羅賓森（Matt Robinson）向當局舉報，協助警方成功鎖定並拘捕。

▲槍殺柯克（Charlie Kirk）的嫌犯是來自猶他州的22歲羅賓森（Tyler Robinson）。（圖／路透，下同）



根據《紐約郵報》援引執法單位消息人士的說法，羅賓森的父親主動提供線索；娛樂網站TMZ也披露，他向聯邦調查局（FBI）通風報信，使追捕行動加速。川普則在《Fox and Friends》節目中率先證實此事，並透露一名牧師及嫌犯的父親在勸說他投案過程中發揮關鍵作用，父親甚至親自將他送到警局。

猶他州長考克斯（Spencer Cox）周五在記者會上指出，羅賓森因涉嫌在猶他谷大學（Utah Valley University）開槍殺害柯克而被捕。根據CNN報導，羅賓森曾是一名成績優異的學生，高中時憑藉優異的學習成績獲得了猶他州立大學的獎學金，但僅一個學期後就退學了，目前攻讀迪克西技術學院（Dixie Technical College）的電機學徒計畫，是課程的三年級生。

選民登記紀錄顯示，他沒有黨派傾向，在最近兩次選舉中都沒有投票。但一位家人告訴調查人員，羅賓森近年來變得更加熱衷政治，政治傾向近年日益鮮明，曾在家庭聚餐時提到「不喜歡柯克的觀點」。

根據《每日郵報》報導，羅賓森的父親馬特是華盛頓郡警長辦公室27年資深員警，亦為註冊共和黨員。考克斯補充，一名家屬周四曾透過朋友向警方轉達羅賓森疑似涉案的訊息，並協助後續調查。

案發後，羅賓森一度逃離現場，FBI更懸賞高達10萬美元徵求線索，最終在家屬協助下將人拘捕。目前羅賓森被關押在猶他郡監獄，預計將面臨起訴。

考克斯強調，初步調查顯示他單獨犯案，無跡象顯示有共犯或其他嫌疑人。

▼保守派倡議人士、川普的盟友柯克（Charlie Kirk）遭槍殺身亡，引發全美震驚。（圖／路透）

