　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柯克遭刺殺身亡　22歲男大生落網！警長父親手逮人

▲▼猶他州州長考克斯（演說者）和聯邦調查局及當地執法部門開記者會說明。（圖／路透）

▲猶他州州長考克斯（演說者）和聯邦調查局及當地執法部門開記者會說明。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普宣布，涉嫌槍殺保守派倡議人士、川普的盟友柯克（Charlie Kirk）的嫌犯已經落網。美國媒體引述消息指出，嫌犯是來自猶他州的22歲男子泰勒羅賓森（Tyler Robinson），而且正是他當警局長的父親馬特羅賓森（Matt Robinson）向當局舉報，協助警方成功鎖定並拘捕。

▲▼槍殺柯克（Charlie Kirk）的嫌犯是來自猶他州的22歲羅賓森（Tyler Robinson）。（圖／路透）

▲槍殺柯克（Charlie Kirk）的嫌犯是來自猶他州的22歲羅賓森（Tyler Robinson）。（圖／路透，下同）

根據《紐約郵報》援引執法單位消息人士的說法，羅賓森的父親主動提供線索；娛樂網站TMZ也披露，他向聯邦調查局（FBI）通風報信，使追捕行動加速。川普則在《Fox and Friends》節目中率先證實此事，並透露一名牧師及嫌犯的父親在勸說他投案過程中發揮關鍵作用，父親甚至親自將他送到警局。

猶他州長考克斯（Spencer Cox）周五在記者會上指出，羅賓森因涉嫌在猶他谷大學（Utah Valley University）開槍殺害柯克而被捕。根據CNN報導，羅賓森曾是一名成績優異的學生，高中時憑藉優異的學習成績獲得了猶他州立大學的獎學金，但僅一個學期後就退學了，目前攻讀迪克西技術學院（Dixie Technical College）的電機學徒計畫，是課程的三年級生。

選民登記紀錄顯示，他沒有黨派傾向，在最近兩次選舉中都沒有投票。但一位家人告訴調查人員，羅賓森近年來變得更加熱衷政治，政治傾向近年日益鮮明，曾在家庭聚餐時提到「不喜歡柯克的觀點」。

▲▼槍殺柯克（Charlie Kirk）的嫌犯是來自猶他州的22歲羅賓森（Tyler Robinson）。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，羅賓森的父親馬特是華盛頓郡警長辦公室27年資深員警，亦為註冊共和黨員。考克斯補充，一名家屬周四曾透過朋友向警方轉達羅賓森疑似涉案的訊息，並協助後續調查。

案發後，羅賓森一度逃離現場，FBI更懸賞高達10萬美元徵求線索，最終在家屬協助下將人拘捕。目前羅賓森被關押在猶他郡監獄，預計將面臨起訴。

考克斯強調，初步調查顯示他單獨犯案，無跡象顯示有共犯或其他嫌疑人。

▼保守派倡議人士、川普的盟友柯克（Charlie Kirk）遭槍殺身亡，引發全美震驚。（圖／路透）

▲▼美保守派倡議人士、川普的盟友柯克（Charlie Kirk）遭槍殺身亡。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德宣布：已開放貝里斯白蝦進口
吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！
開出大樂透3.15億　彩券行曝「超旺」關鍵
柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」　家屬認出照片報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

27歲台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

柯克遭刺殺身亡　22歲男大生落網！警長父親手逮人

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝與菅義偉3人會談內幕

柯克遭刺殺身亡　「南方四賤客」模仿劇集停止重播

全球首例！阿爾巴尼亞「任AI當部長」　保證0貪腐

快訊／川普盟友柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」家屬認出照片報警

快訊／川普證實查理槍擊案嫌犯已被逮捕：我希望他被判死刑

快訊／聯合航空緊急迫降！乘客「溜緊急滑梯」逃生　貨艙起火畫面曝

川普想得諾貝爾和平獎　頒獎單位：不會受外力影響

南韓禁止「反中抗議」！極右團體進明洞遭阻擋　李在明：流氓鬧場

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【兒從澳洲回台給驚喜】躲背後合照爸媽竟沒發現　還以為是AI合成XD

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

27歲台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

柯克遭刺殺身亡　22歲男大生落網！警長父親手逮人

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝與菅義偉3人會談內幕

柯克遭刺殺身亡　「南方四賤客」模仿劇集停止重播

全球首例！阿爾巴尼亞「任AI當部長」　保證0貪腐

快訊／川普盟友柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」家屬認出照片報警

快訊／川普證實查理槍擊案嫌犯已被逮捕：我希望他被判死刑

快訊／聯合航空緊急迫降！乘客「溜緊急滑梯」逃生　貨艙起火畫面曝

川普想得諾貝爾和平獎　頒獎單位：不會受外力影響

南韓禁止「反中抗議」！極右團體進明洞遭阻擋　李在明：流氓鬧場

藍葦華床戰楊富江「很多遍，很耗體力」　唐從聖初體驗穿肉色褲「空幹」

林依晨、吳可熙《失明》重現親密擺拍！　挑戰禁忌情慾戲口碑場秒殺

27歲台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

柯克遭刺殺身亡　22歲男大生落網！警長父親手逮人

Skoda「入門電動休旅車Epiq」概念亮相！新設計語彙上身明年量產

停車30小時「被收1280」車主氣炸　台中停管處回應了

交保為何差這麼多？律師解析「柯文哲vs.陳怡君」3大差異

國道3號深夜嚴重車禍！車輛翻覆倒路中　車上3人緊急送醫

社工幫籌葬禮費　4年後吃宵夜被員警盯上「真相超感人」

Aston Martin推「敞篷跑車60周年紀念版」！雙車型各限量60輛Q4交付

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

國際熱門新聞

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

頭顱當足球踢！美非法移民斬首主管

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

全球首例！這國任AI當部長保證0貪腐

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝會談內幕

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

川普密令潛入北韓失敗！金正恩事後大肅清

Costco再出包　全面召回「杜拜巧克力」！

即／川普證實槍擊案嫌犯已被逮捕：希望判死

丈夫不舉　女遭公公闖進房間「幫忙生小孩」

日本派4架F-15戰機至加拿大及歐洲

即／聯合航空迫降！貨艙起火乘客溜梯逃生

更多熱門

相關新聞

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

美國知名諷刺動畫《南方四賤客》（South Park）近日因劇情涉及已故保守派人士柯克（Charlie Kirk），電視台決定暫停該集重播。

陸商務部證實中美第4次會談　TikTok角力戰開打

陸商務部證實中美第4次會談　TikTok角力戰開打

即／川普證實槍擊案嫌犯已被逮捕：希望判死

即／川普證實槍擊案嫌犯已被逮捕：希望判死

川普想得和平獎　頒獎單位：不受外力影響

川普想得和平獎　頒獎單位：不受外力影響

美國擬逼G7「對中印課徵關稅」　稅率達100%

美國擬逼G7「對中印課徵關稅」　稅率達100%

關鍵字：

Charlie Kirk川普柯克Tyler Robinson刺殺槍擊猶他州

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

獨／清潔員淪貪污犯　32元電鍋下落曝

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

賴清德：已開放貝里斯白蝦進口

吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

直擊／公館圓環掰掰！　公車地下道封路23:35正式走入歷史

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面